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Архивы наконец заговорили: Псков увидит кадры, которые десятилетиями оставались под запретом

Россия » Северо-Запад » Псков

С 23 по 26 июля Псков примет VII Международный кинофестиваль "Западные ворота". Одной из центральных частей программы станет показ историко-документальных фильмов "На экране — Герои Отечества", подготовленный фондом "История Отечества".

Старая кинопленка
Фото: unsplash.com by Immo Wegmann is licensed under Free to use under the Unsplash License
Старая кинопленка

Для жителей региона это возможность увидеть кадры, основанные на редких архивных документах и кинохронике. Сюжеты лент охватывают события Великой Отечественной войны, работу разведки, экономические реформы в СССР и биографии известных личностей. Ряд проектов напрямую связан с историей Псковской области.

Подобные фестивали организуют отделения Российского исторического общества с 2021 года. Основная цель — популяризация истории через документальный кинематограф.

Программа показов

В рамках фестиваля покажут следующие ленты.

Название фильма Режиссёр Возрастной ценз
У истоков русской археологии Андрей Черкасов 12+
Две жизни Алексея Щусева Олег Курамшин 18+
Выше неба Алексей Марков 12+
Память о героях Алексей Марков 12+
Свет в тени Алексей Марков 12+
Мир без границ Алексей Марков 12+
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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