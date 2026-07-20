Архивы наконец заговорили: Псков увидит кадры, которые десятилетиями оставались под запретом

С 23 по 26 июля Псков примет VII Международный кинофестиваль "Западные ворота". Одной из центральных частей программы станет показ историко-документальных фильмов "На экране — Герои Отечества", подготовленный фондом "История Отечества".
Для жителей региона это возможность увидеть кадры, основанные на редких архивных документах и кинохронике. Сюжеты лент охватывают события Великой Отечественной войны, работу разведки, экономические реформы в СССР и биографии известных личностей. Ряд проектов напрямую связан с историей Псковской области.
Подобные фестивали организуют отделения Российского исторического общества с 2021 года. Основная цель — популяризация истории через документальный кинематограф.
В рамках фестиваля покажут следующие ленты.
|Название фильма
|Режиссёр
|Возрастной ценз
|У истоков русской археологии
|Андрей Черкасов
|12+
|Две жизни Алексея Щусева
|Олег Курамшин
|18+
|Выше неба
|Алексей Марков
|12+
|Память о героях
|Алексей Марков
|12+
|Свет в тени
|Алексей Марков
|12+
|Мир без границ
|Алексей Марков
|12+
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.