Архивы наконец заговорили: Псков увидит кадры, которые десятилетиями оставались под запретом

С 23 по 26 июля Псков примет VII Международный кинофестиваль "Западные ворота". Одной из центральных частей программы станет показ историко-документальных фильмов "На экране — Герои Отечества", подготовленный фондом "История Отечества".

Фото: unsplash.com by Immo Wegmann is licensed under Free to use under the Unsplash License Старая кинопленка

Для жителей региона это возможность увидеть кадры, основанные на редких архивных документах и кинохронике. Сюжеты лент охватывают события Великой Отечественной войны, работу разведки, экономические реформы в СССР и биографии известных личностей. Ряд проектов напрямую связан с историей Псковской области.

Подобные фестивали организуют отделения Российского исторического общества с 2021 года. Основная цель — популяризация истории через документальный кинематограф.

Программа показов

В рамках фестиваля покажут следующие ленты.

Название фильма Режиссёр Возрастной ценз У истоков русской археологии Андрей Черкасов 12+ Две жизни Алексея Щусева Олег Курамшин 18+ Выше неба Алексей Марков 12+ Память о героях Алексей Марков 12+ Свет в тени Алексей Марков 12+ Мир без границ Алексей Марков 12+