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Больше не придется ездить за помощью: в Лесозаводе Сыктывкара появится новый медцентр

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В сыктывкарском микрорайоне Лесозавод строят модульную поликлинику. Жители района с 2020 года лишились местного медпункта после закрытия аварийного здания 1960-х годов и были вынуждены ездить на приемы в центр города.

Врач анализирует данные пациента на компьютере
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач анализирует данные пациента на компьютере

Новый объект рассчитан на 250 посещений в смену, из которых 50 мест отвели под детский прием. В отличие от многих подобных центров в республике, здесь смогут одновременно лечиться и взрослые, и дети, но потоки пациентов разделят.

Параметр Характеристика
Пропускная способность 250 посещений в смену (включая 50 детских)
Стоимость проекта около 162 млн рублей
Срок службы здания от 50 лет
Срок завершения до конца 2026 года

Внутри разместят кабинет УЗИ, три физиокабинета и инфекционный бокс. Для семей с детьми предусмотрели игровую комнату, колясочную и кабинет грудного вскармливания. Сейчас Минздрав подбирает штат терапевтов, педиатров и медсестер.

"После анализа вариантов решили построить быстровозводимую модульную поликлинику. Это позволит закончить стройку быстрее без потери качества", — пояснил заместитель министра здравоохранения Сергей Кудинов.

Строительство идет, хотя министерство и ведет претензионную работу с подрядчиком из-за срывов сроков. Также на участке вырубили часть старых деревьев; их обещают заменить новыми саженцами в ходе благоустройства территории.

Проект финансируют через нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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