Больше не придется ездить за помощью: в Лесозаводе Сыктывкара появится новый медцентр

В сыктывкарском микрорайоне Лесозавод строят модульную поликлинику. Жители района с 2020 года лишились местного медпункта после закрытия аварийного здания 1960-х годов и были вынуждены ездить на приемы в центр города.
Новый объект рассчитан на 250 посещений в смену, из которых 50 мест отвели под детский прием. В отличие от многих подобных центров в республике, здесь смогут одновременно лечиться и взрослые, и дети, но потоки пациентов разделят.
|Параметр
|Характеристика
|Пропускная способность
|250 посещений в смену (включая 50 детских)
|Стоимость проекта
|около 162 млн рублей
|Срок службы здания
|от 50 лет
|Срок завершения
|до конца 2026 года
Внутри разместят кабинет УЗИ, три физиокабинета и инфекционный бокс. Для семей с детьми предусмотрели игровую комнату, колясочную и кабинет грудного вскармливания. Сейчас Минздрав подбирает штат терапевтов, педиатров и медсестер.
"После анализа вариантов решили построить быстровозводимую модульную поликлинику. Это позволит закончить стройку быстрее без потери качества", — пояснил заместитель министра здравоохранения Сергей Кудинов.
Строительство идет, хотя министерство и ведет претензионную работу с подрядчиком из-за срывов сроков. Также на участке вырубили часть старых деревьев; их обещают заменить новыми саженцами в ходе благоустройства территории.
Проект финансируют через нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
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