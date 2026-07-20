Скрытая угроза в псковских лесах и на дачах: каждый третий клещ оказался заражённым

В Псковской области за неделю с 13 по 19 июля проверили 90 клещей. Это на 14 особей больше, чем за предыдущий период. Данные предоставила пресс-служба Псковской областной инфекционной клинической больницы (ПОИКБ).

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Клещ в контейнере

Больше всего анализов провели в Пскове — здесь исследовали 73 клеща. В 26 случаях подтвердился иксодовый клещевой боррелиоз. Вирусный энцефалит, эрлихиоз и анаплазмоз в столичных образцах не нашли.

В Великих Луках проверили 17 насекомых. Результаты оказались более разнообразными: у пяти клещей обнаружили боррелиоз, у одного — эрлихиоз, у троих — анаплазмоз. Энцефалит в этом городе не зафиксировали.

Показатель Значение Средний уровень зараженности в 2026 году 38,8% Зараженность за период 13-19 июля ~33% (каждый третий) Всего обратившихся в больницы с начала сезона 1546 человек

По данным регионального управления Роспотребнадзора, люди чаще всего сталкиваются с клещами в лесах, на дачных участках и в сельских поселениях. Для жителей области, чья жизнь тесно связана с природой или загородным отдыхом, риск укуса остается актуальным.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если клещ присосался?

Необходимо максимально быстро и аккуратно удалить насекомое и доставить его в лабораторию для анализа, чтобы вовремя начать лечение при обнаружении инфекции.

Где риск выше всего?

Статистика подтверждает, что основная опасность сосредоточена в лесных массивах, сельской местности и на территориях СНТ.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов