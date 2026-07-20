Ситуация с энергией в Крыму стала сложной: поставка из Ленобласти предотвратит коллапс

Ленинградская область передала Крыму десять мощных электрогенераторов. Оборудование мощностью от 100 до 1000 кВт уже доставили в республику и разгрузили.

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"По просьбе моего коллеги Сергея Аксёнова, вы знаете, у них сложная ситуация с электроэнергией, мы отправили 10 мощных генераторов от 100 до 1 000 кВт", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Помощь пришла в ответ на запрос главы Крыма. Своевременная поставка техники имеет прикладное значение: без стабильного тока не работают насосные станции, что напрямую влияет на подачу воды в жилые дома и социальные объекты республики.

Параметр Данные Количество генераторов 10 единиц Диапазон мощности от 100 до 1000 кВт Основное назначение Питание насосных станций и водоснабжение жителей

Для Крыма, особенно в периоды пиковых нагрузок на сеть или аварий, автономные источники энергии становятся единственным способом избежать коллапса в системе водоотведения и подачи чистой воды.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех