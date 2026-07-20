Ситуация с энергией в Крыму стала сложной: поставка из Ленобласти предотвратит коллапс

Ленинградская область передала Крыму десять мощных электрогенераторов. Оборудование мощностью от 100 до 1000 кВт уже доставили в республику и разгрузили.
"По просьбе моего коллеги Сергея Аксёнова, вы знаете, у них сложная ситуация с электроэнергией, мы отправили 10 мощных генераторов от 100 до 1 000 кВт", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Помощь пришла в ответ на запрос главы Крыма. Своевременная поставка техники имеет прикладное значение: без стабильного тока не работают насосные станции, что напрямую влияет на подачу воды в жилые дома и социальные объекты республики.
|Параметр
|Данные
|Количество генераторов
|10 единиц
|Диапазон мощности
|от 100 до 1000 кВт
|Основное назначение
|Питание насосных станций и водоснабжение жителей
Для Крыма, особенно в периоды пиковых нагрузок на сеть или аварий, автономные источники энергии становятся единственным способом избежать коллапса в системе водоотведения и подачи чистой воды.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.