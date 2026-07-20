Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чип в мозге сделал невозможное: парализованный мужчина из США научился жить заново
Муж Селены Гомес решился на безумство: ради встречи с певицей он выбрал самый долгий маршрут
В Британии нашли старый серебряный денарий: находка обнажила глубинный раскол в Римской империи
Архивы наконец заговорили: Псков увидит кадры, которые десятилетиями оставались под запретом
Мир хищных сумчатых оказался древнее: случайная находка в Квинсленде сдвинула сроки эволюции
Она Огонь, а я Земля: звезда сериала "Аутсорс" впервые раскрыл правду о долгих отношениях с женой
Марс больше не скроет свои тайны: три новых аппарата изменят миссии NASA
Больше не придется ездить за помощью: в Лесозаводе Сыктывкара появится новый медцентр
Скрытая угроза в псковских лесах и на дачах: каждый третий клещ оказался заражённым

Ситуация с энергией в Крыму стала сложной: поставка из Ленобласти предотвратит коллапс

Россия » Юг » Симферополь

Ленинградская область передала Крыму десять мощных электрогенераторов. Оборудование мощностью от 100 до 1000 кВт уже доставили в республику и разгрузили.

Электрические провода
Фото: https://unsplash.com by Ivy Dao is licensed under Free
Электрические провода

"По просьбе моего коллеги Сергея Аксёнова, вы знаете, у них сложная ситуация с электроэнергией, мы отправили 10 мощных генераторов от 100 до 1 000 кВт", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Помощь пришла в ответ на запрос главы Крыма. Своевременная поставка техники имеет прикладное значение: без стабильного тока не работают насосные станции, что напрямую влияет на подачу воды в жилые дома и социальные объекты республики.

Параметр Данные
Количество генераторов 10 единиц
Диапазон мощности от 100 до 1000 кВт
Основное назначение Питание насосных станций и водоснабжение жителей

Для Крыма, особенно в периоды пиковых нагрузок на сеть или аварий, автономные источники энергии становятся единственным способом избежать коллапса в системе водоотведения и подачи чистой воды.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Финансы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Последние материалы
Экологическое равновесие Ростовской области под ударом: реальные масштабы отравления водоёмов
Промышленность получила новый импульс: Ульяновская область запускает совместные проекты с Владимиром
Опасные игры с кодом жизни: запуск программы модификации внутри организма изменит правила медицины
Проверка зерна в Псковской области вскрыла проблему: десятки тысяч тонн не прошли контроль
Рынок топлива буквально трещит: Сибирь перенесла ремонты заводов, чтобы избежать коллапса
Поездка через всю страну: груз из Новосибирска изменил жизнь семей в Брянской области
В школах Великолукска отменяют домашние задания и запускают новые предметы
Ночью город закроют на части: водителям в Минске придется пересмотреть свои привычные маршруты
Опасность скрывалась в привычной приправе: исследование связало любовь к чили с риском для пищевода
Чудовищная ложь о матери просто повсюду: сын Бритни Спирс прервал молчание из-за вирусных роликов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.