Экологическое равновесие Ростовской области под ударом: реальные масштабы отравления водоёмов

Природоохранный прокурор Ростовской области через суд заставил предприятие "Управление систем водоснабжения" прекратить незаконный сброс стоков в реку Кундрючью и балку Журавка. Организацию обязали привести объемы и состав сбрасываемых вод в соответствие с установленными нормативами.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёная берёт пробу сточных вод

Этот случай обнажил системную проблему загрязнения водоемов региона. По мнению экологов, сбросы грязной воды в реки происходят регулярно, а механизмы контроля не справляются с задачей.

"Случаи незаконного сброса сточных вод фиксируются в регионе на протяжении длительного времени. Подобные нарушения происходят систематически", — отметил эколог Алексей Лебедев.

Технический износ и ночные сбросы

Главная причина загрязнения кроется в состоянии инфраструктуры. Чтобы остановить отравление рек, нужно проверить и обновить очистные сооружения вместе с ливневыми системами. Многие из этих объектов морально и физически устарели.

Особую сложность вызывает способ слива отходов. Жители области сообщают, что предприятия часто сбрасывают неочищенную воду по ночам. Это позволяет скрыть факт нарушения, так как установить конкретный источник загрязнения в темноте гораздо сложнее.

В качестве примера такой ситуации приводят Безымянный ручей в Ростове-на-Дону. Он впадает в Темерник, который затем несет воду в Дон. В ручье периодически темнеет вода и появляется резкий запах, что свидетельствует о повторных сбросах.

"Загрязнение малых рек и балок в Ростовской области — это не только вопрос штрафов, но и угроза всей водной системе региона. Когда стоки попадают в такие ручьи, как Безымянный, они неизбежно оказываются в Дону, влияя на качество питьевой воды и состояние рыбы. Основная проблема здесь — износ ливневых сетей и отсутствие автоматических систем мониторинга, которые могли бы фиксировать сбросы в режиме реального времени, независимо от времени суток", — отмечает эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов.