Природоохранный прокурор Ростовской области через суд заставил предприятие "Управление систем водоснабжения" прекратить незаконный сброс стоков в реку Кундрючью и балку Журавка. Организацию обязали привести объемы и состав сбрасываемых вод в соответствие с установленными нормативами.
Этот случай обнажил системную проблему загрязнения водоемов региона. По мнению экологов, сбросы грязной воды в реки происходят регулярно, а механизмы контроля не справляются с задачей.
"Случаи незаконного сброса сточных вод фиксируются в регионе на протяжении длительного времени. Подобные нарушения происходят систематически", — отметил эколог Алексей Лебедев.
Главная причина загрязнения кроется в состоянии инфраструктуры. Чтобы остановить отравление рек, нужно проверить и обновить очистные сооружения вместе с ливневыми системами. Многие из этих объектов морально и физически устарели.
Особую сложность вызывает способ слива отходов. Жители области сообщают, что предприятия часто сбрасывают неочищенную воду по ночам. Это позволяет скрыть факт нарушения, так как установить конкретный источник загрязнения в темноте гораздо сложнее.
В качестве примера такой ситуации приводят Безымянный ручей в Ростове-на-Дону. Он впадает в Темерник, который затем несет воду в Дон. В ручье периодически темнеет вода и появляется резкий запах, что свидетельствует о повторных сбросах.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.