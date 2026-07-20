Промышленность получила новый импульс: Ульяновская область запускает совместные проекты с Владимиром

Ульяновская и Владимирская области переходят к практическому взаимодействию в промышленной сфере. По итогам визита владимирской делегации в регион зафиксировали более 20 потенциальных точек кооперации между предприятиями двух субъектов.

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О результатах поездки губернатор Ульяновской области Алексей Русских узнал 20 июля на заседании штаба по комплексному развитию региона. Визит стал первым шагом после подписания соглашения о сотрудничестве, которое главы регионов заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

"Будем наращивать промкооперацию", — сообщил глава региона Алексей Русских, отметив, что промышленность выбрана ведущим направлением работы из-за диверсифицированного потенциала Ульяновской области.

Точки роста: от станков до беспилотников

В состав бизнес-делегации вошли восемь компаний, представляющих оборонное и гражданское приборостроение, автомобильную светотехнику, автоматизацию и климатическое машиностроение. По словам министра промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области Натальи Артемьевой, промышленность формирует около 40% ВВП Владимирской области.

В Ульяновске представители делегации посетили АО "ФРЕСТ", ООО "ЗТСУ", ООО "Завод Сигнал", Ульяновский станкостроительный завод и ГК "Халтек". В Димитровграде осмотрели производство электротехнических изделий на Димитровградском арматурном заводе, выпуск зеркал в ООО "Призма" и изготовление пресс-форм в ООО "ФОРМ-РЕСУРС".

По конкретным проектам достигли следующих договоренностей:

Направление / Предприятие Суть договоренности Ульяновский станкостроительный завод Организация совместного выпуска станков ООО "Завод Сигнал", "КЕВ-РУС" Сотрудничество в сегменте беспилотных летательных аппаратов ГК "Халтек" Взаимодействие с Лигой оборонных предприятий Владимирской области ПАО "ОСВАР" Переговоры с ООО "Автокомпонент" и ООО "Партнер" по мехобработке

Научный трек и автоматизация

Помимо производственных линий, стороны обсудили внедрение интеллектуальных систем. Ковровский государственный технологический университет прорабатывает с "Ростелекомом" систему беспилотной транспортировки овощей в теплицах, а с PROF-IT Group — решение для контроля состояния водителей с помощью машинного зрения.

Также Муромский приборостроительный завод планирует использовать опыт ООО "Завод Сигнал" и ГК "Халтек" для нанесения износостойкого покрытия на пресс-формы. В завершение программы министерства промышленности двух регионов подписали профильное соглашение о сотрудничестве.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов