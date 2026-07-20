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Проверка зерна в Псковской области вскрыла проблему: десятки тысяч тонн не прошли контроль

Россия » Северо-Запад » Псков

Инспекторы Россельхознадзора выявили почти 85 тысяч тонн некачественного зерна на Северо-Западе. Результаты мониторинга деклараций и данных системы ФГИС "Зерно" за период с 1 мая по 7 июля опубликовало Северо-Западное межрегиональное управление ведомства.

Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

Специалисты проверили 86 деклараций о соответствии и проконтролировали оборот почти 400 тысяч тонн зерна. В итоге 84,6 тысячи тонн продукции оказались не соответствующими нормам качества.

Показатель Значение
Проверено деклараций 86
Общий объем проконтролированного зерна ~400 тыс. тонн
Объем некачественной продукции 84,6 тыс. тонн

При анализе документов зафиксировали 13 нарушений. Чаще всего поставщики пропускали обязательные исследования, в том числе проверку зерна на остатки пестицидов. Также инспекторы нашли ошибки в оформлении документов и случаи нарушения правил целевого использования зерна.

По итогам проверок ведомство признало десять деклараций о соответствии недействительными. Еще 13 компаний получили предостережения о недопустимости нарушений.

Для фермеров и предпринимателей региона такие проверки означают риск остановки поставок продукции. Отсутствие лабораторных данных о пестицидах делает зерно непригодным для реализации, что напрямую влияет на доходы хозяйств и безопасность пищевой цепочки в северных регионах.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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