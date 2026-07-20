Проверка зерна в Псковской области вскрыла проблему: десятки тысяч тонн не прошли контроль

Инспекторы Россельхознадзора выявили почти 85 тысяч тонн некачественного зерна на Северо-Западе. Результаты мониторинга деклараций и данных системы ФГИС "Зерно" за период с 1 мая по 7 июля опубликовало Северо-Западное межрегиональное управление ведомства.
Специалисты проверили 86 деклараций о соответствии и проконтролировали оборот почти 400 тысяч тонн зерна. В итоге 84,6 тысячи тонн продукции оказались не соответствующими нормам качества.
|Показатель
|Значение
|Проверено деклараций
|86
|Общий объем проконтролированного зерна
|~400 тыс. тонн
|Объем некачественной продукции
|84,6 тыс. тонн
При анализе документов зафиксировали 13 нарушений. Чаще всего поставщики пропускали обязательные исследования, в том числе проверку зерна на остатки пестицидов. Также инспекторы нашли ошибки в оформлении документов и случаи нарушения правил целевого использования зерна.
По итогам проверок ведомство признало десять деклараций о соответствии недействительными. Еще 13 компаний получили предостережения о недопустимости нарушений.
Для фермеров и предпринимателей региона такие проверки означают риск остановки поставок продукции. Отсутствие лабораторных данных о пестицидах делает зерно непригодным для реализации, что напрямую влияет на доходы хозяйств и безопасность пищевой цепочки в северных регионах.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.