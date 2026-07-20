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Поездка через всю страну: груз из Новосибирска изменил жизнь семей в Брянской области

Россия » Центр » Брянск

В Брянскую область доставили партию детского питания из Новосибирска. Груз предназначен для семей с детьми, которые живут в приграничных районах региона.

Затопленная улица в поселке
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная улица в поселке

Помощь организовал благотворительный фонд имени Е. М. Примакова. Три автомобиля МЧС проехали более 3500 километров, чтобы доставить продукты. В перевозке участвовали сотрудники ведомства из Сибири и Брянска.

Организацией логистики занялся Сибирский спасательный центр МЧС России. Специалисты центра взяли на себя погрузку, оформление документов и сопровождение машин по маршруту.

Транспорт встретил уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов. В организации акции участвовали правительство региона, уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Параметр Детали доставки
Маршрут Новосибирск — Брянская область
Расстояние Более 3500 км
Транспорт 3 автомобиля МЧС
Состав груза Детское питание
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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