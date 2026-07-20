Поездка через всю страну: груз из Новосибирска изменил жизнь семей в Брянской области

В Брянскую область доставили партию детского питания из Новосибирска. Груз предназначен для семей с детьми, которые живут в приграничных районах региона.
Помощь организовал благотворительный фонд имени Е. М. Примакова. Три автомобиля МЧС проехали более 3500 километров, чтобы доставить продукты. В перевозке участвовали сотрудники ведомства из Сибири и Брянска.
Организацией логистики занялся Сибирский спасательный центр МЧС России. Специалисты центра взяли на себя погрузку, оформление документов и сопровождение машин по маршруту.
Транспорт встретил уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов. В организации акции участвовали правительство региона, уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
|Параметр
|Детали доставки
|Маршрут
|Новосибирск — Брянская область
|Расстояние
|Более 3500 км
|Транспорт
|3 автомобиля МЧС
|Состав груза
|Детское питание
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.