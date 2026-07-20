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В школах Великолукска отменяют домашние задания и запускают новые предметы

Россия » Северо-Запад » Псков

В школах Великолукска с 1 сентября меняют подход к обучению первоклассников, возвращают оценки за поведение и расширяют сеть профильных классов. Также в город возвращаются три образовательных учреждения после капитального ремонта.

Школьница с букетом цветов
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьница с букетом цветов

Первоклассники больше не будут получать домашние задания. Пятиклассникам добавят новый предмет — "Духовно-нравственная культура России". Обновят программы по иностранным языкам и обществознанию, а в детских садах запустят проект "Добрые игры".

После завершения ремонтных работ в строй возвращаются детский сад № 5, Кадетская школа и школа № 7 имени Антона Злобина.

Профориентация и профильные классы

Город развивает систему ранней профориентации, чтобы ученики могли определиться с профессией до выпуска. В этом году открываются классы Следственного комитета РФ: в школе № 5 для ребят 6-8 классов, в лицее № 10 — для 7-9 классов. В обновленной школе № 7 формируют 10-й медицинский класс.

Объект / Класс Особенности / Направление
Школа № 5 Профильный класс СК РФ (6-8 классы)
Лицей № 10 Профильный класс СК РФ (7-9 классы)
Школа № 7 Медицинский класс (10-й класс)
Ремонтные объекты Детсад № 5, школа № 7, Кадетская школа

"В городе последовательно выстраивается система ранней профориентации, позволяющая школьникам заранее познакомиться с будущей профессией и сделать осознанный выбор своего профессионального пути", — отметила депутат Великолукской городской Думы, директор Инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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