В школах Великолукска отменяют домашние задания и запускают новые предметы

В школах Великолукска с 1 сентября меняют подход к обучению первоклассников, возвращают оценки за поведение и расширяют сеть профильных классов. Также в город возвращаются три образовательных учреждения после капитального ремонта.
Первоклассники больше не будут получать домашние задания. Пятиклассникам добавят новый предмет — "Духовно-нравственная культура России". Обновят программы по иностранным языкам и обществознанию, а в детских садах запустят проект "Добрые игры".
После завершения ремонтных работ в строй возвращаются детский сад № 5, Кадетская школа и школа № 7 имени Антона Злобина.
Город развивает систему ранней профориентации, чтобы ученики могли определиться с профессией до выпуска. В этом году открываются классы Следственного комитета РФ: в школе № 5 для ребят 6-8 классов, в лицее № 10 — для 7-9 классов. В обновленной школе № 7 формируют 10-й медицинский класс.
|Объект / Класс
|Особенности / Направление
|Школа № 5
|Профильный класс СК РФ (6-8 классы)
|Лицей № 10
|Профильный класс СК РФ (7-9 классы)
|Школа № 7
|Медицинский класс (10-й класс)
|Ремонтные объекты
|Детсад № 5, школа № 7, Кадетская школа
"В городе последовательно выстраивается система ранней профориентации, позволяющая школьникам заранее познакомиться с будущей профессией и сделать осознанный выбор своего профессионального пути", — отметила депутат Великолукской городской Думы, директор Инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.