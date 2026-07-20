Северные районы буквально выживали после паводков: Виталий Хоценко увидел итоги масштабных работ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил северные районы региона, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводков 2024 года и развитие социальной инфраструктуры. В текущем году благоустройство затрагивает почти 80 объектов области.
В Таре завершили капитальный ремонт студенческого общежития. Здание обновили впервые за 70 лет: рабочие заменили фундамент, обновили фасад и внутреннюю отделку. В комнатах уже расставили мебель. Объект имеет критическое значение для района, так как здесь живут студенты из разных северных поселений. Часть учащихся помогала в проведении ремонтных работ.
Также в Таре строят два новых жилых модуля в детском лагере "Лесная поляна" на 100 мест. Проект финансируется по президентской программе. После завершения строительства лагерь перейдет на круглогодичный режим работы.
В Знаменском районе готовятся к открытию нового сквера — сейчас там укладывают дорожки и монтируют малые архитектурные формы. Кроме того, в местной центральной районной больнице открыли диагностическую лабораторию. Это решение сокращает логистику: жителям больше не нужно отправлять анализы в Омск.
"Общежитие колледжа — важный объект для этой территории", — подчеркнул Виталий Хоценко.
На встречах с жителями северных территорий обсуждали вопросы газификации и проблемы с водоснабжением в отдаленных поселках.
|Объект / Район
|Что сделано / строится
|Общежитие (Тара)
|Капремонт, замена фундамента, новый фасад
|Лагерь "Лесная поляна" (Тара)
|Два жилых модуля на 100 мест (круглогодичный режим)
|ЦРБ (Знаменский район)
|Открытие диагностической лаборатории
|Сквер (Знаменский район)
|Финальный этап благоустройства
Чтобы исключить необходимость транспортировки медицинских анализов в областной центр (Омск), что ускоряет получение результатов и делает медицину доступнее для жителей района.
Здание не подвергалось капитальному ремонту 70 лет, что потребовало полной замены фундамента и восстановления конструкций, особенно после паводков 2024 года.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.