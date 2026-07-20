Северные районы буквально выживали после паводков: Виталий Хоценко увидел итоги масштабных работ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил северные районы региона, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводков 2024 года и развитие социальной инфраструктуры. В текущем году благоустройство затрагивает почти 80 объектов области.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рабочие в парке

В Таре завершили капитальный ремонт студенческого общежития. Здание обновили впервые за 70 лет: рабочие заменили фундамент, обновили фасад и внутреннюю отделку. В комнатах уже расставили мебель. Объект имеет критическое значение для района, так как здесь живут студенты из разных северных поселений. Часть учащихся помогала в проведении ремонтных работ.

Также в Таре строят два новых жилых модуля в детском лагере "Лесная поляна" на 100 мест. Проект финансируется по президентской программе. После завершения строительства лагерь перейдет на круглогодичный режим работы.

В Знаменском районе готовятся к открытию нового сквера — сейчас там укладывают дорожки и монтируют малые архитектурные формы. Кроме того, в местной центральной районной больнице открыли диагностическую лабораторию. Это решение сокращает логистику: жителям больше не нужно отправлять анализы в Омск.

"Общежитие колледжа — важный объект для этой территории", — подчеркнул Виталий Хоценко.

На встречах с жителями северных территорий обсуждали вопросы газификации и проблемы с водоснабжением в отдаленных поселках.

Объект / Район Что сделано / строится Общежитие (Тара) Капремонт, замена фундамента, новый фасад Лагерь "Лесная поляна" (Тара) Два жилых модуля на 100 мест (круглогодичный режим) ЦРБ (Знаменский район) Открытие диагностической лаборатории Сквер (Знаменский район) Финальный этап благоустройства

Ответы на популярные вопросы

Зачем в Знаменском районе открыли свою лабораторию?

Чтобы исключить необходимость транспортировки медицинских анализов в областной центр (Омск), что ускоряет получение результатов и делает медицину доступнее для жителей района.

Почему ремонт общежития в Таре занял столько времени или был таким масштабным?

Здание не подвергалось капитальному ремонту 70 лет, что потребовало полной замены фундамента и восстановления конструкций, особенно после паводков 2024 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова