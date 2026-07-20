Минздрав Белгородской области: 23 человека госпитализированы после атаки БПЛА в Шебекино

Пять человек, включая ребенка, погибли в городе Шебекино Белгородской области при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус. Еще 27 жителей обратились за медицинской помощью.

Фото: wikimedia.org by Doodybutch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

Из всех пострадавших 23 человека госпитализировали. Большинство раненых — 21 человек — сейчас находятся в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Трое из них в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у них открытые черепно-мозговые травмы.

"В результате атаки беспилотника пострадали 27 человек. Среди них один подросток. Всем оказана своевременная помощь", — сообщила первый заместитель министра здравоохранения области Людмила Крылова.

Часть пострадавших лечат в Шебекинской ЦРБ. Один пациент остается в стационаре, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Еще четверых жителей отпустили домой, они будут проходить лечение амбулаторно.

Показатель Данные Погибшие 5 человек (включая ребенка) Общее число пострадавших 27 человек Госпитализированы 23 человека Тяжелые травмы (ЧМТ) 3 человека

Людмила Крылова добавила, что на данный момент переводить пациентов в федеральные медицинские центры нет необходимости.