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Минздрав Белгородской области: 23 человека госпитализированы после атаки БПЛА в Шебекино

Россия » Центр » Белгород

Пять человек, включая ребенка, погибли в городе Шебекино Белгородской области при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус. Еще 27 жителей обратились за медицинской помощью.

Беспилотник
Фото: wikimedia.org by Doodybutch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотник

Из всех пострадавших 23 человека госпитализировали. Большинство раненых — 21 человек — сейчас находятся в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Трое из них в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у них открытые черепно-мозговые травмы.

"В результате атаки беспилотника пострадали 27 человек. Среди них один подросток. Всем оказана своевременная помощь", — сообщила первый заместитель министра здравоохранения области Людмила Крылова.

Часть пострадавших лечат в Шебекинской ЦРБ. Один пациент остается в стационаре, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Еще четверых жителей отпустили домой, они будут проходить лечение амбулаторно.

Показатель Данные
Погибшие 5 человек (включая ребенка)
Общее число пострадавших 27 человек
Госпитализированы 23 человека
Тяжелые травмы (ЧМТ) 3 человека

Людмила Крылова добавила, что на данный момент переводить пациентов в федеральные медицинские центры нет необходимости.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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