Минздрав Белгородской области: 23 человека госпитализированы после атаки БПЛА в Шебекино

Пять человек, включая ребенка, погибли в городе Шебекино Белгородской области при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус. Еще 27 жителей обратились за медицинской помощью.
Из всех пострадавших 23 человека госпитализировали. Большинство раненых — 21 человек — сейчас находятся в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Трое из них в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у них открытые черепно-мозговые травмы.
"В результате атаки беспилотника пострадали 27 человек. Среди них один подросток. Всем оказана своевременная помощь", — сообщила первый заместитель министра здравоохранения области Людмила Крылова.
Часть пострадавших лечат в Шебекинской ЦРБ. Один пациент остается в стационаре, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Еще четверых жителей отпустили домой, они будут проходить лечение амбулаторно.
|Показатель
|Данные
|Погибшие
|5 человек (включая ребенка)
|Общее число пострадавших
|27 человек
|Госпитализированы
|23 человека
|Тяжелые травмы (ЧМТ)
|3 человека
Людмила Крылова добавила, что на данный момент переводить пациентов в федеральные медицинские центры нет необходимости.
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