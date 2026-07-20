Придётся искать объезд: Горьковская железная дорога изменила транспортную карту Кирова на неделю

Водителям Кирова придется изменить привычные маршруты на этой неделе. Горьковская железная дорога ремонтирует два переезда, что приведет к заторам и полному перекрытию одной из транспортных артерий города.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные пути и город

Первые сложности возникнут вечером 20 июля на переезде по улице Тимирязева. С 21:00 до 01:00 рабочие будут чинить железнодорожный путь. Движение не перекроют полностью, но автомобили смогут проезжать только по одной полосе.

Более серьезные ограничения введут в ночь с 23 на 24 июля. На переезде по улице Семашко (район дома № 2 микрорайона Коминтерновский) полностью закроют проезд с 22:00 до 06:00.

Место работ Дата и время Режим движения Ул. Тимирязева 20 июля, 21:00 — 01:00 По одной полосе Ул. Семашко 23-24 июля, 22:00 — 06:00 Полное перекрытие

На улице Семашко специалисты проведут выправку пути и заменят настил переезда. Полное закрытие необходимо, так как тяжелая техника будет работать прямо на проезжей части.

"На этом участке специалисты проведут выправку железнодорожного пути и заменят настил переезда", — пояснили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Ремонт переездов — часть системной работы по обновлению инфраструктуры. Ранее стало известно, что в городе планируют полностью убрать переезд на улице Лепсе, чтобы избавить водителей от регулярных пробок.