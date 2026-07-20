Когда вещи превратились в руины: в Курске определили размер выплат пострадавшим от атак БПЛА

В Курске определили размеры и порядок выплат для горожан, чье имущество или здоровье пострадали от ударов беспилотников. Список мер поддержки подготовили в мэрии после обращений жителей.
Для получения денег за утраченные вещи или поврежденный автомобиль людям нужно собрать пакет документов и обратиться в МФЦ или профильные комитеты. В мэрии напомнили: чтобы претендовать на компенсацию, в первую очередь нужно вызвать экстренные службы и зафиксировать факт повреждения имущества.
Размер выплаты зависит от степени потери имущества. Помимо основных сумм, всем пострадавшим полагается единовременная помощь в размере 15 675 рублей.
|Случай
|Сумма выплаты
|Частичная утрата вещей первой необходимости
|78 375 руб.
|Полная утрата вещей первой необходимости
|156 750 руб.
|Признание имущества полностью утраченным (дополнительно)
|195 000 руб. (без заявлений)
|Аренда жилья и ЖКХ (если дом непригоден для жизни)
|до 20 000 руб./мес. (многодетным — до 40 000 руб.)
Владельцы поврежденных машин могут получить компенсацию, размер которой определит независимый эксперт. Максимальная сумма выплаты ограничена одним миллионом рублей.
Оформлением занимается Комитет соцзащиты по адресу: ул. Пигорева, 2/17 (тел. 32-54-79). Для подачи заявки потребуются ПТС, СТС, паспорт, реквизиты счета, полис ОСАГО и справка из полиции или Следственного комитета о повреждении авто.
Суммы компенсаций за вред здоровью зависят от медицинской оценки тяжести травм.
Документы по этим категориям принимает МФЦ, а выплаты назначает ОКУ "Центр социальных выплат" (ул. Моковская, 2г). К заявлению нужно приложить медзаключение, постановление суда или следователя, паспорт и реквизиты счета.
Большинство заявлений подаются через центры МФЦ. Стандартный набор документов включает паспорт, реквизиты банковского счета и свидетельства о рождении детей (для детей старше 14 лет — их паспорта).
Если помощь требуется по вопросам аренды жилья, обратиться нужно в МКУ "Центр социальных услуг": по ул. Школьной, 7 (тел. 39-61-14) или ул. Серёгина, 22 (тел. 22-71-33, 22-71-32). Здесь потребуется копия договора найма и справка от администрации о том, что жилье непригодно для проживания.
По общим вопросам соцзащиты работает телефон: 70-70-35 (ул. Пигорева, 2/17).
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