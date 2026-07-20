Когда вещи превратились в руины: в Курске определили размер выплат пострадавшим от атак БПЛА

В Курске определили размеры и порядок выплат для горожан, чье имущество или здоровье пострадали от ударов беспилотников. Список мер поддержки подготовили в мэрии после обращений жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курск

Для получения денег за утраченные вещи или поврежденный автомобиль людям нужно собрать пакет документов и обратиться в МФЦ или профильные комитеты. В мэрии напомнили: чтобы претендовать на компенсацию, в первую очередь нужно вызвать экстренные службы и зафиксировать факт повреждения имущества.

Помощь при утрате вещей и жилья

Размер выплаты зависит от степени потери имущества. Помимо основных сумм, всем пострадавшим полагается единовременная помощь в размере 15 675 рублей.

Случай Сумма выплаты Частичная утрата вещей первой необходимости 78 375 руб. Полная утрата вещей первой необходимости 156 750 руб. Признание имущества полностью утраченным (дополнительно) 195 000 руб. (без заявлений) Аренда жилья и ЖКХ (если дом непригоден для жизни) до 20 000 руб./мес. (многодетным — до 40 000 руб.)

Компенсации за автомобили

Владельцы поврежденных машин могут получить компенсацию, размер которой определит независимый эксперт. Максимальная сумма выплаты ограничена одним миллионом рублей.

Оформлением занимается Комитет соцзащиты по адресу: ул. Пигорева, 2/17 (тел. 32-54-79). Для подачи заявки потребуются ПТС, СТС, паспорт, реквизиты счета, полис ОСАГО и справка из полиции или Следственного комитета о повреждении авто.

Выплаты по состоянию здоровья

Суммы компенсаций за вред здоровью зависят от медицинской оценки тяжести травм.

При легком вреде — 300 000 рублей.

При среднем или тяжелом вреде — 600 000 рублей.

Членам семьи погибшего выплачивают единовременное пособие в размере 1,5 млн рублей (делится поровну между получателями).

Документы по этим категориям принимает МФЦ, а выплаты назначает ОКУ "Центр социальных выплат" (ул. Моковская, 2г). К заявлению нужно приложить медзаключение, постановление суда или следователя, паспорт и реквизиты счета.

Где и как оформить помощь

Большинство заявлений подаются через центры МФЦ. Стандартный набор документов включает паспорт, реквизиты банковского счета и свидетельства о рождении детей (для детей старше 14 лет — их паспорта).

Если помощь требуется по вопросам аренды жилья, обратиться нужно в МКУ "Центр социальных услуг": по ул. Школьной, 7 (тел. 39-61-14) или ул. Серёгина, 22 (тел. 22-71-33, 22-71-32). Здесь потребуется копия договора найма и справка от администрации о том, что жилье непригодно для проживания.

По общим вопросам соцзащиты работает телефон: 70-70-35 (ул. Пигорева, 2/17).