Азовское побережье ждет перезагрузка: новые генпланы Запорожской области изменят облик городов

Разработаны новые генпланы Приморского и Бердянского муниципальных округов Запорожской области. Документы подготовили специалисты Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ, сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Санаторий

Развитие двух прибрежных территорий свяжут с туризмом. В планах — обновить старые санатории, построить новые курортные объекты, создать парки и увеличить площадь озеленения.

"Два муниципальных округа расположены на берегу Азовского моря и прежде всего являются перспективными точками роста туризма в регионе. Поэтому в основе их генпланов — обновление существующей и создание новой санаторно-курортной инфраструктуры, формирование парков и озеленение территорий", — отметил Марат Хуснуллин.

Жилье, дороги и социальные объекты

Проекты предусматривают масштабное обновление городской и сельской среды. Жители получат новые дома и отремонтированные школы и детские сады. Также приведут в порядок дороги и заменят изношенные инженерные сети.

Направление развития Объем работ Жилое строительство более 140 тыс. кв. метров Дорожная сеть (реконструкция) около 130 км Коммунальные сети около 250 км Объекты водо- и электроснабжения свыше 150 единиц

Рабочие места и производство

Помимо туризма, акцент сделают на развитии рыбоводства. В округах планируют создать морской рыбопитомник и рыбоводный завод. По данным правительства, развитие промышленного сектора позволит создать 9 тысяч рабочих мест.

Ранее ЕИПП РФ подготовил аналогичный документ для городского округа Бердянск, который в следующем году отметит 200-летний юбилей.

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