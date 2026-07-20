Азовское побережье ждет перезагрузка: новые генпланы Запорожской области изменят облик городов

Разработаны новые генпланы Приморского и Бердянского муниципальных округов Запорожской области. Документы подготовили специалисты Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ, сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
Развитие двух прибрежных территорий свяжут с туризмом. В планах — обновить старые санатории, построить новые курортные объекты, создать парки и увеличить площадь озеленения.
"Два муниципальных округа расположены на берегу Азовского моря и прежде всего являются перспективными точками роста туризма в регионе. Поэтому в основе их генпланов — обновление существующей и создание новой санаторно-курортной инфраструктуры, формирование парков и озеленение территорий", — отметил Марат Хуснуллин.
Проекты предусматривают масштабное обновление городской и сельской среды. Жители получат новые дома и отремонтированные школы и детские сады. Также приведут в порядок дороги и заменят изношенные инженерные сети.
|Направление развития
|Объем работ
|Жилое строительство
|более 140 тыс. кв. метров
|Дорожная сеть (реконструкция)
|около 130 км
|Коммунальные сети
|около 250 км
|Объекты водо- и электроснабжения
|свыше 150 единиц
Помимо туризма, акцент сделают на развитии рыбоводства. В округах планируют создать морской рыбопитомник и рыбоводный завод. По данным правительства, развитие промышленного сектора позволит создать 9 тысяч рабочих мест.
Ранее ЕИПП РФ подготовил аналогичный документ для городского округа Бердянск, который в следующем году отметит 200-летний юбилей.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.