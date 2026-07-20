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Азовское побережье ждет перезагрузка: новые генпланы Запорожской области изменят облик городов

Россия » Новороссия » Запорожье

Разработаны новые генпланы Приморского и Бердянского муниципальных округов Запорожской области. Документы подготовили специалисты Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ, сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Санаторий
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Санаторий

Развитие двух прибрежных территорий свяжут с туризмом. В планах — обновить старые санатории, построить новые курортные объекты, создать парки и увеличить площадь озеленения.

"Два муниципальных округа расположены на берегу Азовского моря и прежде всего являются перспективными точками роста туризма в регионе. Поэтому в основе их генпланов — обновление существующей и создание новой санаторно-курортной инфраструктуры, формирование парков и озеленение территорий", — отметил Марат Хуснуллин.

Жилье, дороги и социальные объекты

Проекты предусматривают масштабное обновление городской и сельской среды. Жители получат новые дома и отремонтированные школы и детские сады. Также приведут в порядок дороги и заменят изношенные инженерные сети.

Направление развития Объем работ
Жилое строительство более 140 тыс. кв. метров
Дорожная сеть (реконструкция) около 130 км
Коммунальные сети около 250 км
Объекты водо- и электроснабжения свыше 150 единиц

Рабочие места и производство

Помимо туризма, акцент сделают на развитии рыбоводства. В округах планируют создать морской рыбопитомник и рыбоводный завод. По данным правительства, развитие промышленного сектора позволит создать 9 тысяч рабочих мест.

Ранее ЕИПП РФ подготовил аналогичный документ для городского округа Бердянск, который в следующем году отметит 200-летний юбилей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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