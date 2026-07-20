Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик

В Пскове 25 июля перекроют часть дорог из-за концерта группы "Ленинград". Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh (Jagro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Шнуров

Движение транспорта ограничат с 8:00 до 23:00. В этот период автомобили не смогут проехать по улице Спортивной и по участку улицы Кузнецкой — от площади Победы до Октябрьского проспекта.

Водителям стоит заранее изменить привычные маршруты. Объехать закрытые участки можно через улицы Некрасова, Яна Фабрициуса, Советскую, Вокзальную, Гражданскую и Октябрьский проспект.

"Ограничения вводят для обеспечения безопасности участников и зрителей концерта", — пояснили в администрации Пскова.