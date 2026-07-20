Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик

В Пскове 25 июля перекроют часть дорог из-за концерта группы "Ленинград". Об этом сообщили в городской администрации.
Движение транспорта ограничат с 8:00 до 23:00. В этот период автомобили не смогут проехать по улице Спортивной и по участку улицы Кузнецкой — от площади Победы до Октябрьского проспекта.
Водителям стоит заранее изменить привычные маршруты. Объехать закрытые участки можно через улицы Некрасова, Яна Фабрициуса, Советскую, Вокзальную, Гражданскую и Октябрьский проспект.
"Ограничения вводят для обеспечения безопасности участников и зрителей концерта", — пояснили в администрации Пскова.
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