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Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик

Россия » Северо-Запад » Псков

В Пскове 25 июля перекроют часть дорог из-за концерта группы "Ленинград". Об этом сообщили в городской администрации.

Сергей Шнуров
Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh (Jagro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Шнуров

Движение транспорта ограничат с 8:00 до 23:00. В этот период автомобили не смогут проехать по улице Спортивной и по участку улицы Кузнецкой — от площади Победы до Октябрьского проспекта.

Водителям стоит заранее изменить привычные маршруты. Объехать закрытые участки можно через улицы Некрасова, Яна Фабрициуса, Советскую, Вокзальную, Гражданскую и Октябрьский проспект.

"Ограничения вводят для обеспечения безопасности участников и зрителей концерта", — пояснили в администрации Пскова.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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