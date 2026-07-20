Дети больше не будут страдать: новое оснащение в Феодосии минимизировало риски в операционных

Детская больница Феодосийского медицинского центра получила хирургический рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой. Оборудование обошлось бюджету в 15,3 миллиона рублей. Средства выделил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Крыма.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Робот в операционной

Новый аппарат позволяет врачам видеть внутренние органы и ткани пациента в режиме реального времени прямо во время операции. С-дуга легко перемещается вокруг стола, поэтому хирурги могут проводить исследование под любым углом, не беспокоя ребенка. При этом уровень лучевой нагрузки на организм ребенка стал ниже.

"Использование "С-дуги" позволяет детским хирургам и травматологам-ортопедам с максимальной точностью проводить закрытую репозицию костных отломков, осуществлять точное позиционирование металлоконструкций при остеосинтезе", — сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

Для пациентов это означает снижение риска осложнений после операций. Врачи смогут применять более сложные методы лечения и расширить список доступных хирургических вмешательств в Феодосии.

Материально-техническое оснащение медцентра обновляют системно. Ранее больница получила передвижной комплекс для флюорографии и маммографии за 26 миллионов рублей. Благодаря этому жители двух поселков под Феодосией теперь проходят диагностику на месте, не тратя время и деньги на поездки в город.

Оборудование Стоимость Цель Хирургический аппарат (С-дуга) 15,3 млн руб. Точная визуализация в ходе операций Комплекс флюорографии и маммографии 26 млн руб. Диагностика в удаленных поселках