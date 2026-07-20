Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители сёл подали заявки: Белгородская область решила проблему освещения на ключевых путях
Банки внезапно пошли ва-банк: ставки по вкладам рванули вверх, но только для новых денег
Деревья вырубили в одночасье: стройка в Сыктывкаре привела к жёстким претензиям минздрава
Больше не нужно ждать из Китая: локализация в Шушарах вынудила конкурентов пересмотреть свои прайсы
Цифровой рубль хотят все: более 40 банков вместо 21 заявили о готовности к новой валюте
Хвойный аромат в тарелке: сочетание ягод и дичи изменило представление о мясных соусах
В Балтике стало слишком опасно? Швеция пересмотрела сроки запуска своих спутников
Затишье закончилось внезапно: массированная волна беспилотников столкнулась с жёстким ответом ПВО
Эйнштейн зря называл это ошибкой: спустя десятилетия расчёты перевернули космологию

Дети больше не будут страдать: новое оснащение в Феодосии минимизировало риски в операционных

Россия » Юг » Симферополь

Детская больница Феодосийского медицинского центра получила хирургический рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой. Оборудование обошлось бюджету в 15,3 миллиона рублей. Средства выделил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Крыма.

Робот в операционной
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Робот в операционной

Новый аппарат позволяет врачам видеть внутренние органы и ткани пациента в режиме реального времени прямо во время операции. С-дуга легко перемещается вокруг стола, поэтому хирурги могут проводить исследование под любым углом, не беспокоя ребенка. При этом уровень лучевой нагрузки на организм ребенка стал ниже.

"Использование "С-дуги" позволяет детским хирургам и травматологам-ортопедам с максимальной точностью проводить закрытую репозицию костных отломков, осуществлять точное позиционирование металлоконструкций при остеосинтезе", — сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

Для пациентов это означает снижение риска осложнений после операций. Врачи смогут применять более сложные методы лечения и расширить список доступных хирургических вмешательств в Феодосии.

Материально-техническое оснащение медцентра обновляют системно. Ранее больница получила передвижной комплекс для флюорографии и маммографии за 26 миллионов рублей. Благодаря этому жители двух поселков под Феодосией теперь проходят диагностику на месте, не тратя время и деньги на поездки в город.

Оборудование Стоимость Цель
Хирургический аппарат (С-дуга) 15,3 млн руб. Точная визуализация в ходе операций
Комплекс флюорографии и маммографии 26 млн руб. Диагностика в удаленных поселках
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Наука и техника
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
В Балтике стало слишком опасно? Швеция пересмотрела сроки запуска своих спутников
Затишье закончилось внезапно: массированная волна беспилотников столкнулась с жёстким ответом ПВО
Эйнштейн зря называл это ошибкой: спустя десятилетия расчёты перевернули космологию
Обычные ватрушки больше не получатся: пару действий изменили привычное представление о выпечке
Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик
Мозг буквально сжимается: пассивный отдых перед экраном приведет к необратимым потерям
Дети больше не будут страдать: новое оснащение в Феодосии минимизировало риски в операционных
Кофе снова оправдали, но с оговоркой: фильтрованную чашку сравнили с энергетическим шотом
Плацкарт внезапно исчез из состава: переезды в Крым перейдут на новый формат работы
Собаки в кровати, дочь в своей: Ольга Орлова объяснила неожиданный расклад в спальне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.