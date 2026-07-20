Плацкарт внезапно исчез из состава: переезды в Крым перейдут на новый формат работы

С 22 июля меняется расписание и маршруты некоторых поездов, курсирующих в Крым. Перевозчик переводит часть рейсов на ежедневный график и меняет состав вагонов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд на фоне заката

Поезд № 17/18 Москва — Керчь теперь будет ходить каждый день. Из состава убрали плацкартные вагоны. Тех, кто уже купил билеты в плацкарт, бесплатно пересадят в купе.

Пассажиров двухэтажного поезда № 167/168 (Москва — Симферополь / Керчь) перенаправят на одноэтажный рейс № 17/18. Из Москвы такие изменения вступят в силу с 22 июля, из Крыма — с 24 июля.

Поезда № 7/8, 17/18, 453/454 и 473/474 вернутся к движению между Керчью и другими городами полуострова, как только восстановят железнодорожное сообщение внутри региона. Талоны на автобусы к этим поездам продают в обычном режиме.

Поезд Изменения № 17/18 (Москва — Керчь) Ходит ежедневно; плацкарт заменен на купе (бесплатно для владельцев билетов). № 167/168 (Москва — Симферополь/Керчь) Пассажиров переводят на одноэтажный поезд № 17/18. № 7/8, 17/18, 453/454, 473/474 Возобновят движение по полуострову после восстановления путей.