Плацкарт внезапно исчез из состава: переезды в Крым перейдут на новый формат работы

С 22 июля меняется расписание и маршруты некоторых поездов, курсирующих в Крым. Перевозчик переводит часть рейсов на ежедневный график и меняет состав вагонов.
Поезд № 17/18 Москва — Керчь теперь будет ходить каждый день. Из состава убрали плацкартные вагоны. Тех, кто уже купил билеты в плацкарт, бесплатно пересадят в купе.
Пассажиров двухэтажного поезда № 167/168 (Москва — Симферополь / Керчь) перенаправят на одноэтажный рейс № 17/18. Из Москвы такие изменения вступят в силу с 22 июля, из Крыма — с 24 июля.
Поезда № 7/8, 17/18, 453/454 и 473/474 вернутся к движению между Керчью и другими городами полуострова, как только восстановят железнодорожное сообщение внутри региона. Талоны на автобусы к этим поездам продают в обычном режиме.
|Поезд
|Изменения
|№ 17/18 (Москва — Керчь)
|Ходит ежедневно; плацкарт заменен на купе (бесплатно для владельцев билетов).
|№ 167/168 (Москва — Симферополь/Керчь)
|Пассажиров переводят на одноэтажный поезд № 17/18.
|№ 7/8, 17/18, 453/454, 473/474
|Возобновят движение по полуострову после восстановления путей.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.