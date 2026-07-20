Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители сёл подали заявки: Белгородская область решила проблему освещения на ключевых путях
Банки внезапно пошли ва-банк: ставки по вкладам рванули вверх, но только для новых денег
Деревья вырубили в одночасье: стройка в Сыктывкаре привела к жёстким претензиям минздрава
Больше не нужно ждать из Китая: локализация в Шушарах вынудила конкурентов пересмотреть свои прайсы
Цифровой рубль хотят все: более 40 банков вместо 21 заявили о готовности к новой валюте
Хвойный аромат в тарелке: сочетание ягод и дичи изменило представление о мясных соусах
В Балтике стало слишком опасно? Швеция пересмотрела сроки запуска своих спутников
Затишье закончилось внезапно: массированная волна беспилотников столкнулась с жёстким ответом ПВО
Эйнштейн зря называл это ошибкой: спустя десятилетия расчёты перевернули космологию

Плацкарт внезапно исчез из состава: переезды в Крым перейдут на новый формат работы

Россия » Юг » Симферополь

С 22 июля меняется расписание и маршруты некоторых поездов, курсирующих в Крым. Перевозчик переводит часть рейсов на ежедневный график и меняет состав вагонов.

Поезд на фоне заката
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поезд на фоне заката

Поезд № 17/18 Москва — Керчь теперь будет ходить каждый день. Из состава убрали плацкартные вагоны. Тех, кто уже купил билеты в плацкарт, бесплатно пересадят в купе.

Пассажиров двухэтажного поезда № 167/168 (Москва — Симферополь / Керчь) перенаправят на одноэтажный рейс № 17/18. Из Москвы такие изменения вступят в силу с 22 июля, из Крыма — с 24 июля.

Поезда № 7/8, 17/18, 453/454 и 473/474 вернутся к движению между Керчью и другими городами полуострова, как только восстановят железнодорожное сообщение внутри региона. Талоны на автобусы к этим поездам продают в обычном режиме.

Поезд Изменения
№ 17/18 (Москва — Керчь) Ходит ежедневно; плацкарт заменен на купе (бесплатно для владельцев билетов).
№ 167/168 (Москва — Симферополь/Керчь) Пассажиров переводят на одноэтажный поезд № 17/18.
№ 7/8, 17/18, 453/454, 473/474 Возобновят движение по полуострову после восстановления путей.
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Наука и техника
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Садоводство, цветоводство
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
В Балтике стало слишком опасно? Швеция пересмотрела сроки запуска своих спутников
Затишье закончилось внезапно: массированная волна беспилотников столкнулась с жёстким ответом ПВО
Эйнштейн зря называл это ошибкой: спустя десятилетия расчёты перевернули космологию
Обычные ватрушки больше не получатся: пару действий изменили привычное представление о выпечке
Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик
Мозг буквально сжимается: пассивный отдых перед экраном приведет к необратимым потерям
Дети больше не будут страдать: новое оснащение в Феодосии минимизировало риски в операционных
Кофе снова оправдали, но с оговоркой: фильтрованную чашку сравнили с энергетическим шотом
Плацкарт внезапно исчез из состава: переезды в Крым перейдут на новый формат работы
Собаки в кровати, дочь в своей: Ольга Орлова объяснила неожиданный расклад в спальне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.