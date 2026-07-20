Буддийский храм Дунд Хурул в Калмыкии был официально возрожден спустя десятилетия после сноса

В посёлке Ханата Малодербетовского района Калмыкии открылся возрождённый буддийский храм Дунд Хурул. В торжественной церемонии принял участие Глава Калмыкии Бату Хасиков и сотни жителей республики.

Фото: flickr.com by mwibawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Статуя Будды

Первый храм на берегу озера Ханата построили в 1737 году. В XIX веке здесь работала Высшая буддийская философская школа, что превратило хурул в один из главных центров учёности региона. В 1934 году здание разрушили.

Работы по восстановлению святыни начались 12 лет назад, в июле. Строительство велось силами общины: в процессе участвовали старейшины, молодёжь и дети.

Возвращение Дунд Хурула означает восстановление духовной традиции и связи между поколениями жителей Малодербетовского района.

Этап истории храма Событие 1737 год Строительство первого храма на берегу озера Ханата XIX век Работа Высшей буддийской философской школы 1934 год Разрушение святыни Прошлые 12 лет Строительство нового здания от фундамента до открытия

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева