Буддийский храм Дунд Хурул в Калмыкии был официально возрожден спустя десятилетия после сноса

В посёлке Ханата Малодербетовского района Калмыкии открылся возрождённый буддийский храм Дунд Хурул. В торжественной церемонии принял участие Глава Калмыкии Бату Хасиков и сотни жителей республики.
Первый храм на берегу озера Ханата построили в 1737 году. В XIX веке здесь работала Высшая буддийская философская школа, что превратило хурул в один из главных центров учёности региона. В 1934 году здание разрушили.
Работы по восстановлению святыни начались 12 лет назад, в июле. Строительство велось силами общины: в процессе участвовали старейшины, молодёжь и дети.
Возвращение Дунд Хурула означает восстановление духовной традиции и связи между поколениями жителей Малодербетовского района.
|Этап истории храма
|Событие
|1737 год
|Строительство первого храма на берегу озера Ханата
|XIX век
|Работа Высшей буддийской философской школы
|1934 год
|Разрушение святыни
|Прошлые 12 лет
|Строительство нового здания от фундамента до открытия
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