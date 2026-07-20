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Буддийский храм Дунд Хурул в Калмыкии был официально возрожден спустя десятилетия после сноса

Россия » Юг » Элиста

В посёлке Ханата Малодербетовского района Калмыкии открылся возрождённый буддийский храм Дунд Хурул. В торжественной церемонии принял участие Глава Калмыкии Бату Хасиков и сотни жителей республики.

Статуя Будды
Фото: flickr.com by mwibawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Статуя Будды

Первый храм на берегу озера Ханата построили в 1737 году. В XIX веке здесь работала Высшая буддийская философская школа, что превратило хурул в один из главных центров учёности региона. В 1934 году здание разрушили.

Работы по восстановлению святыни начались 12 лет назад, в июле. Строительство велось силами общины: в процессе участвовали старейшины, молодёжь и дети.

Возвращение Дунд Хурула означает восстановление духовной традиции и связи между поколениями жителей Малодербетовского района.

Этап истории храма Событие
1737 год Строительство первого храма на берегу озера Ханата
XIX век Работа Высшей буддийской философской школы
1934 год Разрушение святыни
Прошлые 12 лет Строительство нового здания от фундамента до открытия
Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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