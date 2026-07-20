Жизнь без воды закончится: Крым выделит миллионы на спасение Феодосии и Керчи

Правительство Крыма направит почти 100 миллионов рублей из резервного фонда на решение проблем с водой в Феодосии и Керчи. Средства выделены для стабилизации работы систем водоподачи в этих городах.
Деньги пойдут на закупку дизель-генераторов и сопутствующего оборудования. Это позволит системам работать автономно и без сбоев. Также финансовая поддержка коснется водоводов, которые тянутся от Северо-Крымского канала до восточных городов полуострова.
Отдельно власти планируют обновить три насосные станции, расположенные по маршруту подачи воды. Техническое состояние этих объектов напрямую влияет на объем и давление воды в кранах жителей Керчи и Феодосии.
|Направление расходов
|Цель
|Оборудование
|Покупка дизель-генераторов для бесперебойной подачи воды
|Инфраструктура
|Поддержка водоводов от Северо-Крымского канала
|Модернизация
|Обновление трех насосных станций
Для реализации этих мер Минфину республики нужно изменить бюджетные показатели. Госкомводхоз обязан предоставить отчет о потраченных средствах до конца декабря.
"Стабильное водоснабжение востока Крыма зависит от технического состояния насосных станций и надежности электропитания. Закупка генераторов поможет избежать перебоев в подаче воды при скачках напряжения или авариях на электросетях", — пояснил градостроитель Илья Захаров.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.