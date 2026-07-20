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Жизнь без воды закончится: Крым выделит миллионы на спасение Феодосии и Керчи

Россия » Юг » Симферополь

Правительство Крыма направит почти 100 миллионов рублей из резервного фонда на решение проблем с водой в Феодосии и Керчи. Средства выделены для стабилизации работы систем водоподачи в этих городах.

Смеситель
Фото: unsplash.com by Mathias Reding is licensed under Free to use under the Unsplash License
Смеситель

Деньги пойдут на закупку дизель-генераторов и сопутствующего оборудования. Это позволит системам работать автономно и без сбоев. Также финансовая поддержка коснется водоводов, которые тянутся от Северо-Крымского канала до восточных городов полуострова.

Отдельно власти планируют обновить три насосные станции, расположенные по маршруту подачи воды. Техническое состояние этих объектов напрямую влияет на объем и давление воды в кранах жителей Керчи и Феодосии.

Направление расходов Цель
Оборудование Покупка дизель-генераторов для бесперебойной подачи воды
Инфраструктура Поддержка водоводов от Северо-Крымского канала
Модернизация Обновление трех насосных станций

Для реализации этих мер Минфину республики нужно изменить бюджетные показатели. Госкомводхоз обязан предоставить отчет о потраченных средствах до конца декабря.

"Стабильное водоснабжение востока Крыма зависит от технического состояния насосных станций и надежности электропитания. Закупка генераторов поможет избежать перебоев в подаче воды при скачках напряжения или авариях на электросетях", — пояснил градостроитель Илья Захаров.

Экспертная проверка: градостроитель Илья Захаров.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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