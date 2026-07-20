Семь человек пострадали при атаках украинских беспилотников в разных районах Белгородской области 20 июля. Среди раненых — трое добровольцев и четверо мирных жителей.
В Белгородском округе дрон ударил по автомобилю бойцов самообороны у села Бочковка. Добровольцы в этот момент помогали местным жителям. Трое мужчин получили акубаротравмы, врачи городской больницы № 2 оказали им помощь и отпустили домой на лечение. Машина бойцов разбита.
В этом же округе пострадали люди в поселке Октябрьском и селе Беломестном. В Октябрьском беспилотник ударил по социальному объекту, в больницу госпитализировали женщину с акубаротравмой. В Беломестном атаке подвергся коммерческий объект — здесь число пострадавших выросло до двух человек, одному из них в больнице помогли справиться с акубаротравмой.
В самом Белгороде утром дрон атаковал коммерческий объект. Женщина с акубаротравмой самостоятельно обратилась в городскую больницу № 2, ее госпитализировали.
Тяжелее всего пришлось жителю хутора Масычево Грайворонского округа. Мужчина находился на территории предприятия, когда произошел удар. Он получил множественные осколочные ранения, его перевезли в Белгород для оказания специализированной помощи.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.