Просто помогали людям в селе: удар дрона в Белгородской области привел к тяжелым последствиям

Семь человек пострадали при атаках украинских беспилотников в разных районах Белгородской области 20 июля. Среди раненых — трое добровольцев и четверо мирных жителей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by jeisblack, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрон

В Белгородском округе дрон ударил по автомобилю бойцов самообороны у села Бочковка. Добровольцы в этот момент помогали местным жителям. Трое мужчин получили акубаротравмы, врачи городской больницы № 2 оказали им помощь и отпустили домой на лечение. Машина бойцов разбита.

В этом же округе пострадали люди в поселке Октябрьском и селе Беломестном. В Октябрьском беспилотник ударил по социальному объекту, в больницу госпитализировали женщину с акубаротравмой. В Беломестном атаке подвергся коммерческий объект — здесь число пострадавших выросло до двух человек, одному из них в больнице помогли справиться с акубаротравмой.

В самом Белгороде утром дрон атаковал коммерческий объект. Женщина с акубаротравмой самостоятельно обратилась в городскую больницу № 2, ее госпитализировали.

Тяжелее всего пришлось жителю хутора Масычево Грайворонского округа. Мужчина находился на территории предприятия, когда произошел удар. Он получил множественные осколочные ранения, его перевезли в Белгород для оказания специализированной помощи.