В Кировской области отремонтируют участок дороги Злобино — Бумкомбинат. Правительство региона утвердило план капитального ремонта и выделит на эти работы субсидии. Строители выйдут на объект осенью.
Дорожники полностью заменят дорожное покрытие и восстановят дренажные системы, чтобы избежать застоя воды и разрушения полотна. Также обновят освещение и обустроят пути для пешеходов и велосипедистов.
"Работы повысят безопасность и комфорт передвижения по этому участку", — сообщили в правительстве Кировской области.
|Вид работ
|Что будет сделано
|Дорожное полотно
|Полная замена покрытия
|Инженерные сети
|Восстановление дренажа и освещения
|Инфраструктура
|Обустройство зон для пешеходов и велосипедистов
Ремонт этой трассы важен для логистики региона, так как она связывает жилые массивы с промышленным узлом. Обновление дренажа и освещения должно снизить количество аварийных ситуаций в темное время суток и в период паводков.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.