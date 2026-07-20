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Дороги в Кировской области стали опасными: капитальный ремонт изменит логистику целого района

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области отремонтируют участок дороги Злобино — Бумкомбинат. Правительство региона утвердило план капитального ремонта и выделит на эти работы субсидии. Строители выйдут на объект осенью.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Дорожники полностью заменят дорожное покрытие и восстановят дренажные системы, чтобы избежать застоя воды и разрушения полотна. Также обновят освещение и обустроят пути для пешеходов и велосипедистов.

"Работы повысят безопасность и комфорт передвижения по этому участку", — сообщили в правительстве Кировской области.

Вид работ Что будет сделано
Дорожное полотно Полная замена покрытия
Инженерные сети Восстановление дренажа и освещения
Инфраструктура Обустройство зон для пешеходов и велосипедистов

Ремонт этой трассы важен для логистики региона, так как она связывает жилые массивы с промышленным узлом. Обновление дренажа и освещения должно снизить количество аварийных ситуаций в темное время суток и в период паводков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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