Дороги в Кировской области стали опасными: капитальный ремонт изменит логистику целого района

В Кировской области отремонтируют участок дороги Злобино — Бумкомбинат. Правительство региона утвердило план капитального ремонта и выделит на эти работы субсидии. Строители выйдут на объект осенью.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Дорожники полностью заменят дорожное покрытие и восстановят дренажные системы, чтобы избежать застоя воды и разрушения полотна. Также обновят освещение и обустроят пути для пешеходов и велосипедистов.

"Работы повысят безопасность и комфорт передвижения по этому участку", — сообщили в правительстве Кировской области.

Вид работ Что будет сделано Дорожное полотно Полная замена покрытия Инженерные сети Восстановление дренажа и освещения Инфраструктура Обустройство зон для пешеходов и велосипедистов

Ремонт этой трассы важен для логистики региона, так как она связывает жилые массивы с промышленным узлом. Обновление дренажа и освещения должно снизить количество аварийных ситуаций в темное время суток и в период паводков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова