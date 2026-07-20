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Дорожники закончили важный этап: движение на Монастырской в Перми лишит город маршрута № 85

Россия » Поволжье » Пермь

В Перми открывают движение по улице Монастырской. До 22 июля дорожники уложат нижний слой асфальта, что позволит вернуть автомобилистов и общественный транспорт на привычный маршрут в центре города.

Городская улица с дорожными работами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с дорожными работами

С возвращением магистрали в строй изменится работа автобусов. На маршруты №3, 51 и 71 у вокзала Пермь I снова выйдут большие автобусы. Временный маршрут №85 упразднят.

"Магистраль заработает в техническом режиме — для проезда откроют только две полосы из четырёх", — сообщили в региональном министерстве транспорта.

Закрытие улицы Горького и благоустройство

Сразу после запуска Монастырской для сквозного движения закроют участок улицы Горького. Там демонтируют временные объездные пути, чтобы освободить место под новые городские объекты.

На этом участке рабочие обустроят полноценный пешеходный переход и парковку. Также строители укрепят железнодорожный откос георешеткой, восстановят подпорные стены и уложат тротуары. Позже здесь установят смотровую площадку, новое освещение и архитектурную подсветку.

Объект/Этап Статус и работы
ул. Монастырская Открытие к 22 июня (технический режим, 2 полосы)
ул. Горького Закрытие для демонтажа объездов и благоустройства
Путепровод Реконструкция по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Работы по реконструкции путепровода над железной дорогой ведет Мостоотряд № 123 (филиал АО "Уралмостострой").

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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