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Рынок жилья в Реутове сошел с ума: резкий скачок цен оставил многих покупателей ни с чем

Россия » Центр » Московская область

В Реутове зафиксирован самый высокий темп роста цен на первичном рынке жилья среди городов ближнего Подмосковья. По данным аналитической платформы bnMAP. pro, во втором квартале 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках города выросла на 30,5% за год, достигнув 336,7 тыс. рублей.

Новый дом
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Новый дом

Причины ценового скачка

Аналитики bnMAP. pro объясняют резкое удорожание жилья в Реутове изменением структуры предложения. Из продажи вышел проект комфорт-класса, который предлагал более низкую стоимость метра. После его исчезновения средний показатель по городу автоматически сместился в сторону более дорогих объектов.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что подобные колебания средних цен часто связаны не с реальным ростом спроса или стоимости материалов, а с эффектом "базы": когда из выборки уходят дешевые лоты, итоговый средний показатель растет даже при неизменности цен в остальных ЖК.

Рейтинг подорожания в Подмосковье

Помимо Реутова, значительный рост цен зафиксирован в других городах-спутниках. В 2025 году лидерами были Мытищи и Котельники, однако к середине 2026 года расстановка сил изменилась.

  • Мытищи: рост на 26,4%, цена составила 289,5 тыс. руб./кв. м.
  • Котельники: рост на 24,5%, цена достигла 288,6 тыс. руб./кв. м.
  • Королев: рост на 21,6%, цена составила 229,9 тыс. руб./кв. м.
  • Долгопрудный: рост на 20,7%, цена достигла 263,4 тыс. руб./кв. м.

Эксперты подчеркивают, что в городах ближнего Подмосковья за год не было отмечено ни одного случая снижения средней стоимости квадратного метра в новостройках.

"Для покупателя и инвестора важно разделять номинальный рост средней цены и фактическое удорожание конкретных объектов. В случае с Реутовым мы видим математический эффект от исчезновения бюджетного проекта, что не всегда означает пропорциональный рост стоимости всех квартир в городе", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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