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Темные дворы наконец-то сдадутся: Белгородская область изменит облик улиц до конца года

Россия » Центр » Белгород

В Белгородской области до конца года приведут в порядок уличное освещение в нескольких районах. Энергетики проложат 6,5 километра новых линий и установят 279 светильников.

Ремонт уличного фонаря
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт уличного фонаря

Работы ведутся в жилых массивах и сельских поселениях. В Старом Осколе, в микрорайоне "Набокинские сады", уже смонтировали 72 светильника и 600 метров провода. В Валуйках, в микрорайоне Соцгородок, осветили десять улиц — здесь установили 113 светодиодных ламп и проложили один километр линий.

В сельских поселениях акцент сделали на пешеходных маршрутах и подъездах к мостам. В селе Верхососна Красногвардейского округа свет появился на тротуаре от центра до улицы Восточной: рабочие поставили девять опор и четыре светильника. В Волоконовском округе осветили дорогу от железнодорожного переезда в селе Староивановке до поворота на мост через Оскол.

В других населенных пунктах работы продолжаются.

Населенный пункт Объем работ
с. Мухоудеровка 41 светильник, 2,3 км линий
п. Маслова Пристань, с. Батрацкая Дача 38 светильников, 1,4 км линий

Осенью завершат монтаж освещения в Алексеевском и Шебекинском округах. Все новые объекты подключат к автоматизированной системе управления. Это позволит диспетчерам дистанционно видеть сбои в работе оборудования и быстрее отправлять ремонтные бригады на место.

Точки установки светильников определяют совместно с местными администрациями и на основе жалоб жителей на "темные пятна" в их дворах и на улицах.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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