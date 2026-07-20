В Белгородской области до конца года приведут в порядок уличное освещение в нескольких районах. Энергетики проложат 6,5 километра новых линий и установят 279 светильников.
Работы ведутся в жилых массивах и сельских поселениях. В Старом Осколе, в микрорайоне "Набокинские сады", уже смонтировали 72 светильника и 600 метров провода. В Валуйках, в микрорайоне Соцгородок, осветили десять улиц — здесь установили 113 светодиодных ламп и проложили один километр линий.
В сельских поселениях акцент сделали на пешеходных маршрутах и подъездах к мостам. В селе Верхососна Красногвардейского округа свет появился на тротуаре от центра до улицы Восточной: рабочие поставили девять опор и четыре светильника. В Волоконовском округе осветили дорогу от железнодорожного переезда в селе Староивановке до поворота на мост через Оскол.
В других населенных пунктах работы продолжаются.
|Населенный пункт
|Объем работ
|с. Мухоудеровка
|41 светильник, 2,3 км линий
|п. Маслова Пристань, с. Батрацкая Дача
|38 светильников, 1,4 км линий
Осенью завершат монтаж освещения в Алексеевском и Шебекинском округах. Все новые объекты подключат к автоматизированной системе управления. Это позволит диспетчерам дистанционно видеть сбои в работе оборудования и быстрее отправлять ремонтные бригады на место.
Точки установки светильников определяют совместно с местными администрациями и на основе жалоб жителей на "темные пятна" в их дворах и на улицах.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.