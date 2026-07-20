Краны в Алуште замолчат: жесткие ограничения по времени подачи воды ударят по горожанам

В Алуште с понедельника, 20 июля, ввели график подачи воды. Ограничения действуют до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».
Жители города могут пользоваться водопроводом дважды в сутки: утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 22:00. В остальное время вода в кранах может отсутствовать полностью или подаваться с перебоями.
|Период подачи воды
|Статус
|06:00 — 10:00
|Гарантированная подача
|10:00 — 18:00
|Возможны перебои или отсутствие воды
|18:00 — 22:00
|Гарантированная подача
|22:00 — 06:00
|Возможны перебои или отсутствие воды
Водоканал просит горожан использовать ресурс экономно. Также предупреждают: если на сетях начнутся аварийные или ремонтные работы, время подачи воды может измениться.
Проблемы с водоснабжением затронули не только Алушту. В этот же день из-за ремонта сетей без воды остались жители нескольких других населенных пунктов полуострова.
"В городе воду будут подавать ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", — сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.