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Краны в Алуште замолчат: жесткие ограничения по времени подачи воды ударят по горожанам

Россия » Юг » Симферополь

В Алуште с понедельника, 20 июля, ввели график подачи воды. Ограничения действуют до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Жители города могут пользоваться водопроводом дважды в сутки: утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 22:00. В остальное время вода в кранах может отсутствовать полностью или подаваться с перебоями.

Период подачи воды Статус
06:00 — 10:00 Гарантированная подача
10:00 — 18:00 Возможны перебои или отсутствие воды
18:00 — 22:00 Гарантированная подача
22:00 — 06:00 Возможны перебои или отсутствие воды

Водоканал просит горожан использовать ресурс экономно. Также предупреждают: если на сетях начнутся аварийные или ремонтные работы, время подачи воды может измениться.

Проблемы с водоснабжением затронули не только Алушту. В этот же день из-за ремонта сетей без воды остались жители нескольких других населенных пунктов полуострова.

"В городе воду будут подавать ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", — сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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