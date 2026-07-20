Краны в Алуште замолчат: жесткие ограничения по времени подачи воды ударят по горожанам

В Алуште с понедельника, 20 июля, ввели график подачи воды. Ограничения действуют до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Жители города могут пользоваться водопроводом дважды в сутки: утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 22:00. В остальное время вода в кранах может отсутствовать полностью или подаваться с перебоями.

Период подачи воды Статус 06:00 — 10:00 Гарантированная подача 10:00 — 18:00 Возможны перебои или отсутствие воды 18:00 — 22:00 Гарантированная подача 22:00 — 06:00 Возможны перебои или отсутствие воды

Водоканал просит горожан использовать ресурс экономно. Также предупреждают: если на сетях начнутся аварийные или ремонтные работы, время подачи воды может измениться.

Проблемы с водоснабжением затронули не только Алушту. В этот же день из-за ремонта сетей без воды остались жители нескольких других населенных пунктов полуострова.

"В городе воду будут подавать ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00", — сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех