Бензин в Курске превратился в роскошь: такая логистика привела к параличу части заправок региона

На оперативном совещании Правительства Курской области заместитель губернатора Сергей Фофанов доложил: из 142 заправочных станций региона 59 по-прежнему не работают. Главная причина — отсутствие топлива. Более недели ажиотажный спрос и сбои в логистике держали в напряжении водителей по всей области.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

С 15 июля в регионе ввели порядок отпуска бензина и дизеля по номерам автомобилей — "чёт-нечёт". Мера дала эффект: очереди у колонок заметно сократились. В Курске сейчас на заправке стоит 20-30 машин. В районах ситуация сложнее — там часто работает всего одна-две станции крупных нефтяных компаний, где цены ниже. Именно туда тянутся автовладельцы.

Как работает система "чёт-нечёт"

Правило простое: в чётные дни заправляются автомобили с чётным последним номером госзнака, в нечётные — с нечётным. Исключения сделаны для спецтранспорта, общественного транспорта, сельхозтехники и ведомственных машин. Контроль за соблюдением возложен на сотрудников АЗС и полицию.

По словам Фофанова, после переговоров руководства области с владельцами вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) объёмы поставок увеличили. Топливо теперь поступает на постоянной основе, но распределить его равномерно по всем 142 станциям пока не получается — сеть ВИНК в районах редка.

Жители районных центров вынуждены ехать за бензином в соседние населённые пункты или стоять в очереди на единственной доступной заправке. В городских условиях мера сработала быстрее: загрузка на станции снизилась, дефицит в центре Курска практически устранён.

"Ситуация чуть хуже в районе, поскольку зачастую на район считанное количество заправочных станций, принадлежащих к вертикально интегрированным нефтяным компаниям, которые удерживают стоимость в приемлемых размерах. Естественно, автовладельцы стремятся заправиться дешевле", — пояснил заместитель губернатора Сергей Фофанов.

В администрации области отмечают: режим "чёт-нечёт" временный. Его отменят, когда поставки выйдут на стабильный график и заполнят резервы всех станций, включая независимые сети. Конкретных сроков не называют — процесс зависит от логистики крупных поставщиков.