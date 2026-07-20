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Сахалинские циклоны больше не страшны: обновление домов в области привело к новым стандартам тепла

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Сахалинские многоэтажки спешно меняют облик к зиме, пока море не затянуло горизонт плотным туманом. На островах, где каждый циклон проверяет бетон и штукатурку на прочность, капитальный ремонт — это не про красоту, а про выживание в тепле. Губернатор Валерий Лимаренко держит руку на пульсе: в островной столице стройка сейчас напоминает слаженную работу палубной команды.

Пролом в стене
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пролом в стене

Южно-Сахалинск: цифры и объекты

Основной фронт работ развернулся в Южно-Сахалинске. Город готовится к штормам методично: здесь уже обновили 25 инженерных систем. На девяти объектах полностью перестелили крыши, еще на четырех — закончили возиться с фасадами. В области привыкли: если не успеть до серьезных холодов, ветер и влага быстро найдут слабые места в защите зданий.

На Украинской, 115, подрядчики уже закончили самый шумный этап. Стены утеплили, нанесли декоративный слой. Сейчас рабочие переключаются на детали: окна в подъездах, отмостку и козырьки балконов. На проспекте Победы, 7а, работа кипит сразу в двух плоскостях — крышу заливают гидроизоляцией, а стены грунтуют под новую отделку.

"Обновление жилого фонда на островах — это критический вопрос. В условиях нашего климата износ сетей и конструкций идет быстрее, чем на материке, поэтому любые задержки в графиках капремонта недопустимы", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Технологии против стихии

Для Сахалина и Курил "мокрый фасад" — не просто термин из строительного справочника. Это броня. Утепление торцевых стен считается здесь задачей номер один: без него в квартирах во время затяжных ливней и метелей становится неуютно, как в старой палатке на берегу Анивского залива.

Этап работ Результат для жильцов
Утепление торцов Защита от промерзания при сильных ветрах
Гидроизоляция кровли Отсутствие протечек во время тайфунов
Ремонт входных групп Сохранение тепла внутри подъездов

Взгляд изнутри: что говорят жители

Жильцы к грохоту перфораторов относятся философски. Людмила Петрова с Украинской улицы признается: лучше потерпеть шум сейчас, чем видеть подтеки на потолке после каждого серьезного дождя. Старая кровля "сдавалась" при каждом циклоне, превращая жизнь в лотерею. Теперь обитатели сопки ждут октября — по графику именно к середине осени дом должен быть полностью готов.

"Инвестиции в жилищную инфраструктуру Южно-Сахалинска и Курильских островов напрямую влияют на миграционные настроения. Когда человек видит реальное благоустройство, желание уехать 'на материк' снижается", — отметила в разговоре с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Гендиректор регионального Фонда капремонта Игорь Бондарев подтверждает: строительный надзор следит за каждым этапом. Губернатор уже заявил, что программа не закончится на этом сезоне — "за речкой" или в Москве могут меняться тренды, но на Сахалине качественное жилье останется главной ценностью.

Ответы на популярные вопросы

Когда закончатся работы на основных объектах в Южно-Сахалинске?

Большинство контрактов по фасадам и кровлям планируется закрыть к октябрю, до наступления устойчивых холодов.

Кто контролирует качество материалов?

За этим следит отдел строительного надзора, проверяя соответствие материалов жестким климатическим стандартам островов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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