Сахалинские многоэтажки спешно меняют облик к зиме, пока море не затянуло горизонт плотным туманом. На островах, где каждый циклон проверяет бетон и штукатурку на прочность, капитальный ремонт — это не про красоту, а про выживание в тепле. Губернатор Валерий Лимаренко держит руку на пульсе: в островной столице стройка сейчас напоминает слаженную работу палубной команды.
Основной фронт работ развернулся в Южно-Сахалинске. Город готовится к штормам методично: здесь уже обновили 25 инженерных систем. На девяти объектах полностью перестелили крыши, еще на четырех — закончили возиться с фасадами. В области привыкли: если не успеть до серьезных холодов, ветер и влага быстро найдут слабые места в защите зданий.
На Украинской, 115, подрядчики уже закончили самый шумный этап. Стены утеплили, нанесли декоративный слой. Сейчас рабочие переключаются на детали: окна в подъездах, отмостку и козырьки балконов. На проспекте Победы, 7а, работа кипит сразу в двух плоскостях — крышу заливают гидроизоляцией, а стены грунтуют под новую отделку.
"Обновление жилого фонда на островах — это критический вопрос. В условиях нашего климата износ сетей и конструкций идет быстрее, чем на материке, поэтому любые задержки в графиках капремонта недопустимы", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Для Сахалина и Курил "мокрый фасад" — не просто термин из строительного справочника. Это броня. Утепление торцевых стен считается здесь задачей номер один: без него в квартирах во время затяжных ливней и метелей становится неуютно, как в старой палатке на берегу Анивского залива.
|Этап работ
|Результат для жильцов
|Утепление торцов
|Защита от промерзания при сильных ветрах
|Гидроизоляция кровли
|Отсутствие протечек во время тайфунов
|Ремонт входных групп
|Сохранение тепла внутри подъездов
Жильцы к грохоту перфораторов относятся философски. Людмила Петрова с Украинской улицы признается: лучше потерпеть шум сейчас, чем видеть подтеки на потолке после каждого серьезного дождя. Старая кровля "сдавалась" при каждом циклоне, превращая жизнь в лотерею. Теперь обитатели сопки ждут октября — по графику именно к середине осени дом должен быть полностью готов.
"Инвестиции в жилищную инфраструктуру Южно-Сахалинска и Курильских островов напрямую влияют на миграционные настроения. Когда человек видит реальное благоустройство, желание уехать 'на материк' снижается", — отметила в разговоре с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Гендиректор регионального Фонда капремонта Игорь Бондарев подтверждает: строительный надзор следит за каждым этапом. Губернатор уже заявил, что программа не закончится на этом сезоне — "за речкой" или в Москве могут меняться тренды, но на Сахалине качественное жилье останется главной ценностью.
Большинство контрактов по фасадам и кровлям планируется закрыть к октябрю, до наступления устойчивых холодов.
За этим следит отдел строительного надзора, проверяя соответствие материалов жестким климатическим стандартам островов.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.