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Стены больше не выдержат: Республика Коми получила средства, которые изменят жизнь сотен людей

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Республика Коми получила подтверждение федерального финансирования на расселение аварийного жилья. Фонд развития территорий выделит региону более 318 миллионов рублей. Эти средства позволят переехать в новые квартиры 494 жителям из девяти муниципалитетов, сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Деньги пойдут на реализацию второго этапа адресной программы, рассчитанной до 2030 года. В нее включены дома, которые были признаны непригодными для жизни после января 2017 года. Если на старте проекта основные работы велись только в Сыктывкаре, то теперь география расширилась на северные и лесные районы республики.

География расселения: от Воркуты до Усть-Кулома

Во второй этап программы, охватывающий 2026-2027 годы, вошли не только крупные города, но и сельские поселения. Помимо Сыктывкара, где список пополнился бывшим общежитием, жилье сменят жители Воркуты (включая поселок Воргашор), Усинска, Ухты и пяти районов: Корткеросского, Троицко-Печорского, Удорского, Усть-Вымского и Усть-Куломского.

В большинстве территорий речь идет о точечном расселении. В Ухте в список попали десять домов в самом городе и поселках Ярега, Шудаяг, Водный и Боровой. В Троицко-Печорске расселят девять домов в райцентре. В Усинске новые условия проживания получат жители дома в деревне Новикбож, в Усть-Вымском районе — жители пяти домов в четырех разных поселениях.

Бюджет и механизмы программы

С учетом расширения списка участников общие расходы на текущие этапы программы выросли до 1,47 миллиарда рублей. Финансирование объединяет федеральные субсидии, региональные средства и вложения местных бюджетов. Всего планируется расселить 81 аварийный дом площадью более 15 тысяч квадратных метров.

"Реализация последующих этапов будет зависеть от наличия средств. Пока финансированием обеспечены только первые два этапа, остальные муниципалитеты остаются в листе ожидания", — ранее подчеркивал председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко.

Источник финансирования Сумма (млн руб.)
Федеральный фонд развития территорий 631,0
Республиканский бюджет 257,6
Местные бюджеты 586,9

Власти Коми пока не планируют строить новые дома специально под эту программу. Основными инструментами остаются выплата денежных компенсаций собственникам и покупка квартир на вторичном или первичном рынках. В Усинске также планируют ремонтировать свободный жилой фонд, чтобы привести его в норму для заселения участников программы.

Валерий Козлов отмечает, что привлечение федеральных средств через Фонд развития территорий — критически важный фактор для северных регионов, где стоимость содержания ветхого фонда и строительства нового жилья выше из-за климатических условий. По его словам, распределение нагрузки между тремя уровнями бюджета позволяет сохранять темпы расселения в условиях дефицитных муниципальных реестров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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