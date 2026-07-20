Цены на заправках в ХМАО взлетели: последствия обрушили привычный бюджет жителей Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе растут цены на дизель и бензин. Причины известны: плановые ремонты НПЗ, сезонный спрос, биржевые котировки. Но обсуждение причин не решает проблему. Остро встает вопрос ответственности: кто контролирует оптовый рынок, как защитить регион-донор и что будет с ценой продуктов и проезда, если логистика подорожает еще сильнее.
Эффект домино уже запущен. Рост стоимости дизеля закладывается в тарифы перевозчиков. Это значит автоматическое подорожание товаров в магазинах, новый скачок проездных и падение покупательной способности югорчан. Малый бизнес, не выдерживающий издержек, уходит в стагнацию. Жизнь в регионе становится дороже официальной инфляции.
Ответственность размазана по трем уровням. Пока каждый тянет одеяло на себя, страдает конечный потребитель.
|Уровень
|Что требуется сделать
|Федеральный центр
(Минэнерго, ФАС)
|Отрегулировать оптовый рынок. Пересмотреть акцизы, донастроить демпфер, чтобы внутренние цены отвязались от экспорта. Проверить вертикально интегрированные компании на злоупотребление доминирующим положением.
|Правительство ХМАО
|Защитить жителей округа. Ввести субсидии на транспорт для малоимущих, дать льготы местным перевозчикам, организовать закупку топлива в региональный резерв по фиксированным ценам.
|Нефтяные компании
|Нести социальную ответственность перед регионами, обеспечивающими основную добычу и прибыль. Не перекладывать весь риск волатильности на местный рынок.
Бездействие приведет к искусственному снижению уровня жизни всего округа. Вторая волна подорожания продуктов сделает текущие цены на овощи показательными. Тарифы на проезд поднимутся. Покупательная способность населения упадет. Местное производство и малый бизнес станут нерентабельными. Югра, обеспечивающая страну энергией, рискует оказаться в ловушке дороговизны, которую не сможет компенсировать ни зарплатой, ни социальными выплатами в текущем объеме.
Решать проблему нужно совместно, на всех уровнях, и делать это сейчас. Цена задержки — это реальные деньги жителей и жизнеспособность региональной экономики.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.