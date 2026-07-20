Цены на заправках в ХМАО взлетели: последствия обрушили привычный бюджет жителей Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе растут цены на дизель и бензин. Причины известны: плановые ремонты НПЗ, сезонный спрос, биржевые котировки. Но обсуждение причин не решает проблему. Остро встает вопрос ответственности: кто контролирует оптовый рынок, как защитить регион-донор и что будет с ценой продуктов и проезда, если логистика подорожает еще сильнее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Эффект домино уже запущен. Рост стоимости дизеля закладывается в тарифы перевозчиков. Это значит автоматическое подорожание товаров в магазинах, новый скачок проездных и падение покупательной способности югорчан. Малый бизнес, не выдерживающий издержек, уходит в стагнацию. Жизнь в регионе становится дороже официальной инфляции.

Кто отвечает за цены

Ответственность размазана по трем уровням. Пока каждый тянет одеяло на себя, страдает конечный потребитель.

Уровень Что требуется сделать Федеральный центр

(Минэнерго, ФАС) Отрегулировать оптовый рынок. Пересмотреть акцизы, донастроить демпфер, чтобы внутренние цены отвязались от экспорта. Проверить вертикально интегрированные компании на злоупотребление доминирующим положением. Правительство ХМАО Защитить жителей округа. Ввести субсидии на транспорт для малоимущих, дать льготы местным перевозчикам, организовать закупку топлива в региональный резерв по фиксированным ценам. Нефтяные компании Нести социальную ответственность перед регионами, обеспечивающими основную добычу и прибыль. Не перекладывать весь риск волатильности на местный рынок.

Что угрожает региону

Бездействие приведет к искусственному снижению уровня жизни всего округа. Вторая волна подорожания продуктов сделает текущие цены на овощи показательными. Тарифы на проезд поднимутся. Покупательная способность населения упадет. Местное производство и малый бизнес станут нерентабельными. Югра, обеспечивающая страну энергией, рискует оказаться в ловушке дороговизны, которую не сможет компенсировать ни зарплатой, ни социальными выплатами в текущем объеме.

Решать проблему нужно совместно, на всех уровнях, и делать это сейчас. Цена задержки — это реальные деньги жителей и жизнеспособность региональной экономики.

Экспертная проверка

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов