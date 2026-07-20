Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорожники закончили важный этап: движение на Монастырской в Перми лишит город маршрута № 85
Рынок жилья в Реутове сошел с ума: резкий скачок цен оставил многих покупателей ни с чем
Тела с жуткими патологиями: открытие в Британии перевернуло взгляд на милосердие англосаксов
Темные дворы наконец-то сдадутся: Белгородская область изменит облик улиц до конца года
Краны в Алуште замолчат: жесткие ограничения по времени подачи воды ударят по горожанам
Долги душат сильнее жабы: почему заемщику с растущей нагрузкой срочно нужен диалог с банком
Торговля стала приносить больше: оборот России и Грузии в первом полугодии перешагнул важный рубеж
Античный мир умел удивлять: на раскопках в Ливии обнаружили символ былого величия
Слишком дорого для Москвы: цены на парковки в новостройках взлетели вопреки спаду продаж

Хватит стоять в бесконечных пробках: Тамбовская область внедрила порядок, который разгрузил АЗС

Россия » Центр » Тамбов

С сегодняшнего дня на заправочных станциях Тамбовской области вводится режим работы по схеме "чётные/нечётные".

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Решение принято на заседании оперативного штаба после опроса жителей, в котором приняли участие более 8 тысяч человек. Большинство проголосовавших поддержали именно этот вариант упорядочивания заправки. Инициатором голосования выступил глава региона Евгений Первышов.

Он предложил жителям самостоятельно выбрать удобный механизм распределения топлива на фоне возникающих очередей. В Тамбове за соблюдением нового порядка на 11 заправках "Роснефти" дежурят волонтёры и сотрудники полиции. По данным главы городской администрации Максима Косенкова, на контроль вышло более 100 волонтёров.

По итогам первых часов работы схемы очереди сократились, на станциях стало спокойнее, а большинство водителей следуют установленным правилам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Популярное
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба

Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.

После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Последние материалы
Машина превратилась в неподъемную роскошь: депутаты нашли способ обрушить стоимость авторынка
Сельхозтехника столкнулась с неожиданным вызовом: современные решения уступили лидерство в новых условиях
Рынок жилья сошел с ума: июньские рекорды ипотеки обнулили прежние ожидания
Здоровье теперь доступно всем: Рязань внедрила методы, сократившие время восстановления пациентов
Деньги ушли в никуда: проверка в Ливнах выявила серьезные просчеты при ремонте школы
Любимец внезапно превратился в монстра: обнаружена скрытая причина резкой перемены характера
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Никакого лишнего запуска: скрытая команда заставит стёкла подняться при выключенном моторе
Рынок жилья в Москве сошел с ума: ипотека в новостройках обвалила продажи на треть
Старые маршрутки наконец уйдут: регион закупит 17 новых автобусов, что изменит поездки людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.