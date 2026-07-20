Хватит стоять в бесконечных пробках: Тамбовская область внедрила порядок, который разгрузил АЗС

С сегодняшнего дня на заправочных станциях Тамбовской области вводится режим работы по схеме "чётные/нечётные".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Решение принято на заседании оперативного штаба после опроса жителей, в котором приняли участие более 8 тысяч человек. Большинство проголосовавших поддержали именно этот вариант упорядочивания заправки. Инициатором голосования выступил глава региона Евгений Первышов.

Он предложил жителям самостоятельно выбрать удобный механизм распределения топлива на фоне возникающих очередей. В Тамбове за соблюдением нового порядка на 11 заправках "Роснефти" дежурят волонтёры и сотрудники полиции. По данным главы городской администрации Максима Косенкова, на контроль вышло более 100 волонтёров.

По итогам первых часов работы схемы очереди сократились, на станциях стало спокойнее, а большинство водителей следуют установленным правилам.