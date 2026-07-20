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Трупы животных свалены прямо на землю: под Тюменью вскрылась вопиющая ситуация на спецзаводе

Россия » Урал » Тюмень

Заводоуковский районный суд Тюменской области вынес решение о немедленной остановке деятельности предприятия СК "Олимп", специализирующегося на переработке биологических отходов. Деятельность завода заблокирована на 60 суток. Поводом для радикальных мер стали итоги проверки Россельхознадзора, которая выявила критическое состояние производственной площадки.

Ягненок
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Uet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ягненок

Масштабные нарушения и экологические риски

Инспекторы установили, что компания систематически игнорировала санитарные нормы: на территории отсутствовали условия для безопасного хранения и уничтожения опасных материалов. С начала 2026 года объемы поступающего сырья более чем в три раза превысили проектную мощность утилизационной установки. В то время как регион наращивает индустриальные рекорды в агропроме, мощности по переработке отходов оказались не готовы к таким нагрузкам.

Предприятие обслуживало восемь крупнейших животноводческих комплексов области, однако инфраструктура не соответствовала заявленным задачам. Как сообщает tmn.aif.ru, туши павших животных складировались под открытым небом прямо на почве. Отсутствие специальных холодильных камер и герметичных помещений привело к тому, что продукты разложения беспрепятственно просачивались в грунт.

"Подобная халатность при утилизации биоотходов создает прямую угрозу распространения опасных инфекций и необратимого отравления подземных вод. В условиях, когда строительство новых инженерных систем становится приоритетом для региона, работа таких "грязных" площадок нивелирует все усилия по обеспечению экологической безопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Последствия для нарушителя

В отношении СК "Олимп" инициировано административное производство. Надзорное ведомство обязало руководство компании в кратчайшие сроки ликвидировать свалки биоотходов и модернизировать объект. Информация о вопиющих нарушениях на производстве уже передана заместителю губернатора Тюменской области для принятия управленческих решений.

Параллельно в регионе продолжаются другие инфраструктурные изменения. Пока одни предприятия нарушают нормы, в поселке Туртас завершили обновление сетей, что значительно улучшило быт местных жителей. Контроль за утилизацией отходов сельхозпредприятий теперь станет еще жестче, чтобы не допустить локальной экологической катастрофы.

Ответы на популярные вопросы о закрытии СК "Олимп"

На какой срок приостановили работу завода?

По решению суда деятельность предприятия ООО СК "Олимп" полностью остановлена на 60 суток для устранения выявленных нарушений.

Какие именно правила нарушило предприятие?

Завод принимал отходы в объемах, превышающих мощность оборудования в три раза, и хранил туши животных на земле без использования холодильников.

Откуда на завод привозили биологические отходы?

Сырье для утилизации поставляли восемь крупных животноводческих предприятий Тюменской области.

Может ли предприятие открыться раньше срока?

Досрочное возобновление работы возможно только после полного выполнения предписаний Россельхознадзора и подтверждения безопасности процессов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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