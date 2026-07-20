Детские площадки в Черкесске преобразятся до неузнаваемости: полная перезагрузка инфраструктуры сада

В Черкесске началось масштабное благоустройство территории детского сада "Огонек". По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, данному после обращения родителей на "Прямой линии", на участке учреждения оборудуют 10 современных игровых зон. Обновление коснется всех площадок и создаст безопасные условия для более 400 воспитанников. Работы планируется завершить осенью.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Садик в Коммунарке

На данном этапе завершены демонтаж старых конструкций и планировка территории. Сейчас рабочие устанавливают бордюры и готовят основания под теневые навесы. Площадки покроют травмобезопасным резиновым покрытием, а пешеходные зоны обложат декоративной тротуарной плиткой.

Системная работа по обновлению дошкольной инфраструктуры

Мэр Черкесска Алексей Баскаев подчеркнул, что модернизация детских садов в столице республики ведется планомерно. В рамках национальных проектов "Демография" и "Семья" за последние годы:

построены ясельные корпуса к восьми детским садам;

проведен капитальный ремонт детского сада "Аленушка";

ведутся аналогичные работы в детском саду "Ручеек".

Всего в дошкольных учреждениях Черкесска обучаются свыше 6 тысяч детей.

Показатель Значение Новых игровых зон в ДС "Огонек" 10 Воспитанников, на которых рассчитано обновление более 400 Построено ясельных корпусов по нацпроектам 8 Детей в дошкольных учреждениях города свыше 6 000

Экспертный комментарий

Ситуация в Черкесске демонстрирует, как механизм "Прямой линии" и национальные проекты работают в связке: обращение граждан получает конкретное административное решение, которое затем финансируется через федеральные программы. Важно, что речь идет не о разовых акциях, а о системном обновлении сети — от яслей до старших групп. Травмобезопасное покрытие и теневые навесы — это современные стандарты, которые снижают травматизм и позволяют использовать площадки в жаркое летнее время. Для регионального бюджета такое софинансирование существенно разгружает местные расходы на содержание инфраструктуры.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова