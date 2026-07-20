В Черкесске началось масштабное благоустройство территории детского сада "Огонек". По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, данному после обращения родителей на "Прямой линии", на участке учреждения оборудуют 10 современных игровых зон. Обновление коснется всех площадок и создаст безопасные условия для более 400 воспитанников. Работы планируется завершить осенью.
На данном этапе завершены демонтаж старых конструкций и планировка территории. Сейчас рабочие устанавливают бордюры и готовят основания под теневые навесы. Площадки покроют травмобезопасным резиновым покрытием, а пешеходные зоны обложат декоративной тротуарной плиткой.
Мэр Черкесска Алексей Баскаев подчеркнул, что модернизация детских садов в столице республики ведется планомерно. В рамках национальных проектов "Демография" и "Семья" за последние годы:
Всего в дошкольных учреждениях Черкесска обучаются свыше 6 тысяч детей.
|Показатель
|Значение
|Новых игровых зон в ДС "Огонек"
|10
|Воспитанников, на которых рассчитано обновление
|более 400
|Построено ясельных корпусов по нацпроектам
|8
|Детей в дошкольных учреждениях города
|свыше 6 000
Ситуация в Черкесске демонстрирует, как механизм "Прямой линии" и национальные проекты работают в связке: обращение граждан получает конкретное административное решение, которое затем финансируется через федеральные программы. Важно, что речь идет не о разовых акциях, а о системном обновлении сети — от яслей до старших групп. Травмобезопасное покрытие и теневые навесы — это современные стандарты, которые снижают травматизм и позволяют использовать площадки в жаркое летнее время. Для регионального бюджета такое софинансирование существенно разгружает местные расходы на содержание инфраструктуры.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.