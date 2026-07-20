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Зима не должна стать катастрофой: Белгородскую область обеспечили ресурсами, что спасет тысячи домов

Россия » Центр » Белгород

Правительство выделило Белгородской области 5,4 миллиарда рублей на закупку и монтаж модульных котельных. Средства пойдут из федерального бюджета по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Деньги должны поступить в регион оперативно, работы — завершиться в кратчайшие сроки.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Решение касается приобретения оборудования, его установки и подключения к системам теплоснабжения. Как пояснил глава правительства, это позволит укрепить и оперативно восстанавливать коммунальную инфраструктуру региона в случае повреждений. Личный контроль за реализацией поручен вице-премьеру Марату Хуснуллину — он должен проследить за своевременным финансированием и темпами работ.

Что это даёт жителям

Модульные котельные — это быстрый способ восстановить теплоснабжение там, где стационарные котельные вышли из строя или были повреждены. В условиях Белгородской области, где инфраструктура регулярно подвергается рискам, наличие резервных мощностей критически важно для домов, школ, больниц и социальных объектов. Зимой перебои с отоплением недопустимы.

Федеральное финансирование снимает с региона вопрос закупки дорогого оборудования за счёт собственного бюджета. Это позволяет направить местные средства на текущее обслуживание сетей и устранение аварийных участков.

"Выделение федеральных средств на модульные котельные — это правильное решение для регионов пограничья. Стационарные котельные строятся годами, а модульные можно развернуть за недели. Главное — обеспечить их подключение к существующим теплосетям и автоматику управления, чтобы в аварийной ситуации переключение происходило без участия человека. 5,4 млрд рублей — существенная сумма, её хватит на оснащение нескольких ключевых узлов теплоснабжения", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

По словам вице-премьера Хуснуллина, министерство строительства и региональные службы уже работают над спецификацией закупок. Первые партии оборудования могут поступить в регион ещё в текущем квартале.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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