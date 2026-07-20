Небо стало полем игры: британские военные отработали сценарий удара по Петербургу с базы НАТО

Британские военные на базе НАТО в эстонском городе Тапа провели маневры, имитирующие атаку на Санкт-Петербург. По данным газеты The Sun, подразделения королевских вооруженных сил отрабатывали применение ударных дронов по ключевым объектам Северной столицы.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург

Цели под прицелом

В центре внимания оказался беспилотник Nyan. Этот аппарат способен преодолевать дистанцию более 240 километров. Участники учений подтвердили: запуск проводился с расчетом на поражение складов боеприпасов, нефтебаз и командных пунктов. Географическая близость эстонской базы к границам России делает такие сценарии особенно тревожными.

Расстояние от Тапа до центра Петербурга практически совпадает с предельной дальностью полета дрона. В зоне потенциального удара также находятся стратегические объекты в Пулково, Кронштадт и военная авиабаза Левашово. Западные стратеги рассматривают эти точки как приоритетные мишени в случае прямого столкновения.

"Подобные маневры вблизи границ говорят о росте напряженности в распределении региональных ресурсов. Когда военная активность Запада в Прибалтике растет, это заставляет пересматривать долгосрочные национальные проекты по защите территорий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Риски для региональной безопасности

Подготовка ударов по гражданской и военной инфраструктуре мегаполиса вынуждает городские власти ускорять модернизацию систем связи и защищенных коммуникаций. Беспилотные технологии сегодня активно внедряются не только в военную сферу, но и на крупные заводы Петербурга.

Параметр Детали угрозы Тип вооружения Ударный беспилотник Nyan Радиус действия 240+ километров Локация запуска База Тапа (Эстония)

Барьеры для дронов

Реальная эффективность таких атак вызывает скепсис у специалистов. Системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают плотный купол над регионом. Любое техническое устройство, вторгающееся в это пространство, рискует потерять управление задолго до подлета к цели.

"Для защиты мегаполиса и его жителей важна не только работа ПВО, но и общая готовность городских служб к любым нештатным ситуациям. Подобные угрозы требуют от профильных ведомств предельной концентрации", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Несмотря на технические сложности для атакующей стороны, сам факт отработки таких сценариев британскими военными — это четкий сигнал к усилению бдительности. Пока город живет привычной культурной жизнью, инженерные и военные ведомства продолжают выстраивать эшелонированную защиту границ.

Ответы на популярные вопросы

Где именно проходили учения?

Маневры развернулись на базе Тапа в Эстонии, которая является основным опорным пунктом НАТО в балтийском регионе.

Какую угрозу представляет дрон Nyan?

Это ударный аппарат с дальностью более 240 км, нацеленный на уничтожение логистических узлов и штабов.

Как защищен Санкт-Петербург?

Город прикрывают современные комплексы ПВО и мощные системы РЭБ, способные подавлять сигналы управления беспилотниками.

Какие объекты Петербурга упоминались в учениях?

Западные военные рассматривали в качестве целей центр города, порт Кронштадта и аэродром Левашово.

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