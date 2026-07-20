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Трубы сгнили за сто лет: масштабные работы в Ростове Великом привели к радикальным переменам

Россия » Центр » Ярославль

В Ростове Великом развернули масштабную реконструкцию коммунальных сетей и пешеходных зон. Исторический центр города, где трубы не меняли десятилетиями, обновляют перед завершением комплексного благоустройства. На замену изношенных водопроводных и канализационных линий выделили 64 млн рублей, а общие федеральные вложения в экологическую и инженерную инфраструктуру города превысили 3,4 млрд рублей.

Авария на водопроводе: работы экскаватора и пожарная машина
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Авария на водопроводе: работы экскаватора и пожарная машина

Обновление сетей: от 1904 года к новым стандартам

Система водоснабжения Ростова Великого была запущена еще в 1904 году. К сегодняшнему дню износ труб в центре достиг 80-90%. Чтобы не ограничиваться латанием дыр при авариях, город перешел к полной замене магистралей. Рабочие прокладывают более двух километров коммуникаций, используя бестраншейный метод. Это позволяет не перекапывать улицы целиком, сохраняя уцелевший асфальт и минимизируя объемы грязи в жилых кварталах.

Вместо старого металла укладывают полиэтиленовые трубы. Они рассчитаны на 50 лет службы, не боятся коррозии и выдерживают давление до 16 атмосфер. Сейчас монтаж уже завершен в Советском переулке, на Советской площади, улицах Карла Маркса, 50 лет Октября и Маршала Алексеева. Следующие на очереди — улицы Моравского и Карла Либкнехта.

"Запуск новых очистных сооружений позволил повысить качество очистки стоков и снизил нагрузку на экологию. В районе озера Неро капремонт канализационных сетей выполнен на 90%. Параллельно там обустраиваем набережную длиной 4,5 километра", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Объект / Показатель Статус / Объем
Протяженность новых сетей в центре Более 2 км
Стоимость очистных сооружений 2,4 млрд рублей
Ремонт канализации у оз. Неро Готовность 90% (бюджет более 1 млрд руб.)
Срок службы новых труб До 50 лет

Благоустройство: улицы становятся пешеходными

Как только инженеры заканчивают работу с трубами, на площадки выходят дорожные рабочие. Центр Ростова приобретает современный облик с акцентом на пешеходные маршруты. В Советском переулке благоустройство уже завершено. На Советской площади и улице Каменный Мост укладка плитки выполнена на 95-97%.

Для ограничения въезда транспорта на площади устанавливают болларды — автоматические выдвижные столбы. На улице 50 лет Октября, готовой на 80%, скоро появятся уличные фонтаны. Самый большой объем работ сейчас сосредоточен на улице Карла Маркса: там заново готовят основание и укладывают более 2 тысяч квадратных метров плитки.

Все объекты в историческом центре планируют сдать до конца текущего лета. Для жителей это означает не только эстетическое преображение города, но и стабильное водоснабжение без риска постоянных прорывов.

Мнение эксперта

Такой комплексный подход, когда инженерная подготовка предшествует косметическому ремонту, — единственный способ сохранить вложенные в благоустройство деньги. В малых исторических городах Центральной России проблема износа подземных коммуникаций часто тормозит развитие территорий: невозможно строить современные набережные или пешеходные зоны на гнилых трубах.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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