В Ростове Великом развернули масштабную реконструкцию коммунальных сетей и пешеходных зон. Исторический центр города, где трубы не меняли десятилетиями, обновляют перед завершением комплексного благоустройства. На замену изношенных водопроводных и канализационных линий выделили 64 млн рублей, а общие федеральные вложения в экологическую и инженерную инфраструктуру города превысили 3,4 млрд рублей.
Система водоснабжения Ростова Великого была запущена еще в 1904 году. К сегодняшнему дню износ труб в центре достиг 80-90%. Чтобы не ограничиваться латанием дыр при авариях, город перешел к полной замене магистралей. Рабочие прокладывают более двух километров коммуникаций, используя бестраншейный метод. Это позволяет не перекапывать улицы целиком, сохраняя уцелевший асфальт и минимизируя объемы грязи в жилых кварталах.
Вместо старого металла укладывают полиэтиленовые трубы. Они рассчитаны на 50 лет службы, не боятся коррозии и выдерживают давление до 16 атмосфер. Сейчас монтаж уже завершен в Советском переулке, на Советской площади, улицах Карла Маркса, 50 лет Октября и Маршала Алексеева. Следующие на очереди — улицы Моравского и Карла Либкнехта.
"Запуск новых очистных сооружений позволил повысить качество очистки стоков и снизил нагрузку на экологию. В районе озера Неро капремонт канализационных сетей выполнен на 90%. Параллельно там обустраиваем набережную длиной 4,5 километра", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
|Объект / Показатель
|Статус / Объем
|Протяженность новых сетей в центре
|Более 2 км
|Стоимость очистных сооружений
|2,4 млрд рублей
|Ремонт канализации у оз. Неро
|Готовность 90% (бюджет более 1 млрд руб.)
|Срок службы новых труб
|До 50 лет
Как только инженеры заканчивают работу с трубами, на площадки выходят дорожные рабочие. Центр Ростова приобретает современный облик с акцентом на пешеходные маршруты. В Советском переулке благоустройство уже завершено. На Советской площади и улице Каменный Мост укладка плитки выполнена на 95-97%.
Для ограничения въезда транспорта на площади устанавливают болларды — автоматические выдвижные столбы. На улице 50 лет Октября, готовой на 80%, скоро появятся уличные фонтаны. Самый большой объем работ сейчас сосредоточен на улице Карла Маркса: там заново готовят основание и укладывают более 2 тысяч квадратных метров плитки.
Все объекты в историческом центре планируют сдать до конца текущего лета. Для жителей это означает не только эстетическое преображение города, но и стабильное водоснабжение без риска постоянных прорывов.
Такой комплексный подход, когда инженерная подготовка предшествует косметическому ремонту, — единственный способ сохранить вложенные в благоустройство деньги. В малых исторических городах Центральной России проблема износа подземных коммуникаций часто тормозит развитие территорий: невозможно строить современные набережные или пешеходные зоны на гнилых трубах.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.