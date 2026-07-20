Стены стали учебником: в Перми создали здание, которое само будет обучать будущих строителей

В Перми на Комсомольском проспекте, 59 ведётся строительство нового корпуса Пермского строительного колледжа. Два изношенных корпуса учебного заведения были демонтированы ранее — они перестали соответствовать современным нормам. О ходе работ информировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Фото: Веб-сайт национального проекта «Туризм и гостеприимство» Пермь

На данный момент полностью завершено устройство свайного поля, начался монтаж металлического каркаса здания. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на 2025 год. Новый корпус рассчитан на 500 студентов.

Образовательный потенциал здания

Главная особенность проекта — само здание становится учебным пособием. Инженерные коммуникации и вентиляционные камеры спроектированы с частичной прозрачной обшивкой. Это позволит будущим строителям наглядно изучать устройство сложных инженерных систем непосредственно в процессе обучения, не выходя из аудиторий.

По проекту в колледже предусмотрены:

коворкинг с атриумом и лестницей-амфитеатром;

классы компьютерной графики и макетные мастерские;

лекционная аудитория с музейным пространством;

трансформируемые учебные кабинеты с раздвижными перегородками.

Во внутреннем дворе организуют площадку для геодезической практики, спортивную зону и открытое пространство для выставок и культурных мероприятий.

Развитие профессионального образования в регионе

Строительство нового корпуса колледжа входит в систему обновления материально-технической базы среднего профессионального образования Прикамья. Проект сочетает в себе современные подходы к организации учебной среды и практическую ориентированность — ключевое требование к подготовке кадров для строительной отрасли.