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Стены стали учебником: в Перми создали здание, которое само будет обучать будущих строителей

Россия » Поволжье » Пермь

В Перми на Комсомольском проспекте, 59 ведётся строительство нового корпуса Пермского строительного колледжа. Два изношенных корпуса учебного заведения были демонтированы ранее — они перестали соответствовать современным нормам. О ходе работ информировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Пермь
Фото: Веб-сайт национального проекта «Туризм и гостеприимство»
Пермь

На данный момент полностью завершено устройство свайного поля, начался монтаж металлического каркаса здания. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на 2025 год. Новый корпус рассчитан на 500 студентов.

Образовательный потенциал здания

Главная особенность проекта — само здание становится учебным пособием. Инженерные коммуникации и вентиляционные камеры спроектированы с частичной прозрачной обшивкой. Это позволит будущим строителям наглядно изучать устройство сложных инженерных систем непосредственно в процессе обучения, не выходя из аудиторий.

По проекту в колледже предусмотрены:

  • коворкинг с атриумом и лестницей-амфитеатром;
  • классы компьютерной графики и макетные мастерские;
  • лекционная аудитория с музейным пространством;
  • трансформируемые учебные кабинеты с раздвижными перегородками.

Во внутреннем дворе организуют площадку для геодезической практики, спортивную зону и открытое пространство для выставок и культурных мероприятий.

Развитие профессионального образования в регионе

Строительство нового корпуса колледжа входит в систему обновления материально-технической базы среднего профессионального образования Прикамья. Проект сочетает в себе современные подходы к организации учебной среды и практическую ориентированность — ключевое требование к подготовке кадров для строительной отрасли.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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