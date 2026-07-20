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Жизнь висит на волоске: Псков ввел систему перехвата бригад, которая изменила логику спасения

Россия » Северо-Запад » Псков

Псковская станция скорой медицинской помощи ежесуточно обрабатывает от 500 до 550 вызовов. Около 400 из них заканчиваются выездом бригад, сообщили в официальной группе медучреждения в "ВКонтакте".

Оказание помощи на дороге
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Оказание помощи на дороге

Треть вызовов — экстренные, где от скорости реагирования зависит жизнь пациента. В единую структуру входят станция в Пскове, подстанция в Великих Луках и 29 постов в районах области. Чтобы не оставлять удалённые территории без прикрытия при эвакуации больных, внедрена система "перехвата" бригад.

После капитального ремонта заработали обновлённые посты в Порховском, Пустошкинском и Пушкиногорском районах. В штате службы — около тысячи сотрудников. За два года к работе привлечены три врача, 11 студентов заключили договоры о целевом обучении. Скорая помощь работает круглосуточно, вызовы принимают по номерам 103 и 112.

Показатель Значение
Вызовов в сутки 500-550
Выездов бригад около 400
Экстренных вызовов 30-35 %
Постов в районах 29
Численность штата около 1000 человек
Новых врачей за 2 года 3
Студентов с целевыми договорами 11
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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