Псковская станция скорой медицинской помощи ежесуточно обрабатывает от 500 до 550 вызовов. Около 400 из них заканчиваются выездом бригад, сообщили в официальной группе медучреждения в "ВКонтакте".
Треть вызовов — экстренные, где от скорости реагирования зависит жизнь пациента. В единую структуру входят станция в Пскове, подстанция в Великих Луках и 29 постов в районах области. Чтобы не оставлять удалённые территории без прикрытия при эвакуации больных, внедрена система "перехвата" бригад.
После капитального ремонта заработали обновлённые посты в Порховском, Пустошкинском и Пушкиногорском районах. В штате службы — около тысячи сотрудников. За два года к работе привлечены три врача, 11 студентов заключили договоры о целевом обучении. Скорая помощь работает круглосуточно, вызовы принимают по номерам 103 и 112.
|Показатель
|Значение
|Вызовов в сутки
|500-550
|Выездов бригад
|около 400
|Экстренных вызовов
|30-35 %
|Постов в районах
|29
|Численность штата
|около 1000 человек
|Новых врачей за 2 года
|3
|Студентов с целевыми договорами
|11
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.