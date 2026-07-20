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УФНС по Омской области сообщило об увеличении сборов налога на имущество на 30% за 2025 год

Россия » Сибирь » Омск

В 2025 году налог на имущество в Омской области составил 1,2 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по региону.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Плательщиков — 742 тысячи. В их число входят как физические, так и юридические лица. Обложению подлежат жилые дома, квартиры, офисные помещения, склады, магазины и иные объекты, зарегистрированные в ЕГРН. Актуальный перечень коммерческих и офисных объектов на текущий год утвержден приказом регионального министерства имущественных отношений.

Рост налога вызван тремя факторами: повышением кадастровой стоимостью недвижимости, изменением ставок и введением новых методик оценки. В 2025 году проведено обновление кадастровых данных — это позволило точнее определить стоимость объектов и расширить налоговую базу.

Сбор налога прошел в полном объеме. В УФНС считают это показателем высокой налоговой дисциплины. Для информирования населения и бизнеса налоговая служба провела ряд встреч с представителями компаний и информационных кампаний в СМИ и на официальных ресурсах.

По итогам года увеличенные поступления позволили повысить уровень финансирования бюджета и социальных программ региона. В 2026 году работу по совершенствованию системы налогообложения имущества планируют продолжить — с учетом новых методик оценки и уточненных перечней объектов. Все изменения будут согласовываться с бизнесом и общественностью для минимизации нагрузки на плательщиков.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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