Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ

В Благовещенске подвели итоги голосования за логотип обновленного городского парка. В онлайн-опросе приняли участие почти три тысячи жителей — для города с населением около 240 тысяч человек это заметная активность. Победивший вариант станет визуальным знаком пространства, который концессионер превратит в крупнейший общественный центр Амурской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Печкарёва, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Колесо Обозрения

Проект модернизации выходит далеко за рамки косметического ремонта. В парке появится самое высокое на Дальнем Востоке колесо обозрения, гастрономический квартал, спортивные кластеры и зоны для семейного досуга. Инвестор берет на себя не только строительство, но и последующее содержание территории.

Что изменится в парке

Ключевой ориентир — колесо обозрения. Его высота превзойдет все аналогичные конструкции от Владивостока до Якутска. Это не просто аттракцион: в условиях благовещенской застройки колесо станет новой доминантой панорамы, видимой и с набережной Амура, и, вероятно, с китайского Хэйхэ через реку.

Гастрономический квартал рассчитан на разный кошелек и вкус — от стрит-фуда до полноценных ресторанов. Прогулочные маршруты свяжут активные зоны (спорт, детские комплексы) с тихими углами для пикников и чтения. Акцент на семейном отдыхе отражает демографический профиль города: Благовещенск относится к регионам с положительным естественным приростом населения.

Дизайн и логотип разработала компания-концессионер. Выбор символа доверили жителям — администрация посчитала, что общественное пространство должно иметь общественный код.

"Хочу выразить огромную благодарность всем жителям города, принявшим участие в голосовании за логотип нашего обновленного парка. Каждый голос имел значение. Это показывает, насколько важно для благовещенцев развитие общественных пространств. Уверен, что обновленный парк станет любимым местом отдыха для всех жителей города", — отметил заместитель мэра по экономическим вопросам Александр Калашников.

Экспертная проверка

Механика концессии в благоустройстве показывает себя на Дальнем Востоке лучше, чем чисто бюджетные программы. Инвестор заинтересован в трафике — значит, парк будет живым, а не просто "сдан по акту". Высота колеса обозрения здесь работает как маркер: это якорный объект, который тянет за собой мелкий бизнес, прокаты, фуд-корты. Для Благовещенска, где зимой минус 25 — норма, важно, чтобы инфраструктура работала круглогодично, а не три месяца в году. Концессионер обычно закладывает это в финансовую модель: нагревание павильонов, каток, покрытые зоны. Если это прописать в договоре — город получит реальный третий место силы после дома и работы.