Прогнозы начала года оказались ошибочными: Приморье в итоге пересмотрело свои ожидания

Экономика Приморского края по итогам первого полугодия 2026 года показывает устойчивую положительную динамику по всем ключевым макроиндикаторам. Об этом на пресс-конференции в Владивостоке сообщила исполняющая обязанности министра экономического развития региона Евгения Чавкина. Осторожные прогнозы начала года сменились уверенностью в стабильности, а основные отрасли — от логистики до добывающей промышленности — демонстрируют рост.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рынок труда

Показатель Результат за I полугодие 2026 г. Грузооборот транспортно-логистического комплекса +2,2% Контейнерооборот более 500 тыс. ед. Добывающая промышленность +10% Пищевая промышленность +5% Индекс производства в АПК 109% Розничный товарооборот ~350 млрд руб. (+4,1%) Уровень безработицы 2,3% Инвестиции в фиксированный капитал (I квартал) 86 млрд руб. (+4% в годовом выражении)

Особое внимание министерства подчеркнула: 70% вложений в первом квартале составили собственные средства бизнеса. Это, по её словам, лучший индикатор доверия инвесторов к региону. Подтверждением стал и вход Приморья в десятку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата — девятое место.

Рынок труда и поддержка предпринимательства

Уровень безработицы в 2,3% — один из наименьших за последние годы. Параллельно растут банковские вклады населения и объёмы выдаваемых ипотечных кредитов. В регионе зарегистрировано 91 тысяча субъектов МСП, в секторе занято почти 390 тысяч человек, а число самозанятых достигло 171 тысячи.

Генеральный директор Центра "Мой бизнес" Иван Машунин отметил смену запросов предпринимателей: всё чаще они приходят за образовательными программами, а не только за субсидиями. С начала года центр провел около 200 мероприятий для 5,5 тысяч участников. Лидируют по спроссу акселераторы для производственников, обучение внедрению ИИ и помощь в подключении к системе маркировки "Честный знак".

"Предприниматели перешли от модели "дайте денег" к модели "научите делать эффективнее". Это качественный сдвиг", — пояснил Машунин.

Инвестиционный портфель: 700 млрд рублей и новые рабочие места

Директор Инвестиционного агентства Приморья Анна Волкова сообщила: на сопровождении находится около 190 проектов общей стоимостью порядка 700 млрд рублей. Их реализация даст около 6,7 тысяч новых рабочих мест. Основные направления — промышленность, туризм, логистика и IT-площадки. В ближайшее время запланирован запуск первой очереди нового индустриально-логистического парка.

Несмотря на изменения в федеральном налоговом законодательстве, регион сохранил льготные ставки по УСН. По словам Чавкиной, мера направлена на сглаживание адаптации малого бизнеса к новым условиям.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий

Валерий Козлов региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий