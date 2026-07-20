Хабаровск примет фестиваль туризма "Амур. Живая линия" 19 и 20 сентября. Мероприятие организуют министерство туризма и Туристский информационный центр края.
В город приедут представители туристических центров Санкт-Петербурга, Амурской области и Еврейской автономной области. Площадкой для гостей станут интерактивные зоны, гастрохаб и мастер-классы.
Главным событием фестиваля станет розыгрыш поездки к китам на Шантарские острова. Организаторы планируют использовать мероприятие, чтобы представить новые маршруты и привлечь туристов к природным объектам края.
|Раздел программы
|Что ждет посетителей
|Интерактивы
|Гастрохаб, мастер-классы, творческие выступления
|Развитие
|Презентация новых маршрутов, встречи с туроператорами
|Просвещение
|Экологические лекции, знакомство с местными ремеслами
Помимо развлекательной части, на фестивале обсудят экологическое просвещение и развитие локальных традиций. Для профессионального сообщества предусмотрены встречи с экспертами индустрии гостеприимства.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.