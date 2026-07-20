Даже северяне в шоке от размаха: Хабаровск организовал событие, которое подарит шанс увидеть китов

Хабаровск примет фестиваль туризма "Амур. Живая линия" 19 и 20 сентября. Мероприятие организуют министерство туризма и Туристский информационный центр края.

Фото: commons.wikimedia.org by Czochralski Река Амур, Хабаровск, Россия

В город приедут представители туристических центров Санкт-Петербурга, Амурской области и Еврейской автономной области. Площадкой для гостей станут интерактивные зоны, гастрохаб и мастер-классы.

Главным событием фестиваля станет розыгрыш поездки к китам на Шантарские острова. Организаторы планируют использовать мероприятие, чтобы представить новые маршруты и привлечь туристов к природным объектам края.

Раздел программы Что ждет посетителей Интерактивы Гастрохаб, мастер-классы, творческие выступления Развитие Презентация новых маршрутов, встречи с туроператорами Просвещение Экологические лекции, знакомство с местными ремеслами

Помимо развлекательной части, на фестивале обсудят экологическое просвещение и развитие локальных традиций. Для профессионального сообщества предусмотрены встречи с экспертами индустрии гостеприимства.