Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спальня в бывшей детской: где разместится Елена Блиновская после освобождения
Рынок кроссоверов в шоке: ценник на семиместный Chevrolet обрушил ожидания конкурентов
Город задыхался от холода: Благовещенск перешел к решающей стадии обновления теплосетей
Рынок мяса в Китае закипает: амбиции производителей определили новый масштаб снабжения страны
Московский бизнесмен поверил в фейковый эскорт со звездой: Любовь Аксёнова раскрыла итог аферы
Даже северяне в шоке от размаха: Хабаровск организовал событие, которое подарит шанс увидеть китов
Казанская икона Божией Матери 21 июля: история явления и церковные традиции
Прогнозы начала года оказались ошибочными: Приморье в итоге пересмотрело свои ожидания
Деньги больше не завлекают: рынок стройки заставил работодателей резко поднять планку

Деньги в обход рыночного ценника: решение в корне изменило доступ МСП к оборотным средствам

Россия » Сибирь » Барнаул

Российские банки начали выдавать оборотные кредиты малому и среднему бизнесу по ставке "ключ плюс 3%". Программу запустили Корпорация МСП, Минэкономразвития и Банк России. На поддержку выделено более 150 млрд рублей до конца 2026 года.

Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора
Параметр Условия
Ставка Ключевая ставка Банка России + 3% годовых
Срок кредита 1 год
Сумма одной сделки От 500 тыс. до 500 млн рублей
Лимит на одного заемщика Не более 2 млрд рублей по всем направлениям программы
Общий лимит программы Более 150 млрд рублей до конца 2026 года

Кто может получить кредит

Поддержка доступна компаниям из приоритетных отраслей:

  • производство;
  • туризм;
  • логистика;
  • ИТ и научно-техническая деятельность;
  • отдельные креативные индустрии;
  • малые технологические компании;
  • участники региональных проектов по повышению производительности труда.

Деньги можно направить на пополнение оборотных активов: закупку сырья, оплату логистики, выполнение контрактов, покрытие текущих расходов. Инструмент создан по запросу бизнеса, который в условиях высоких ставок теряет доступ к дешевому рабочему капиталу.

Банки-участники

Кредит уже можно оформить в более чем 70 организациях. Среди них крупнейшие федеральные игроки — ВТБ, "Альфа-Банк", ПСБ, "Совкомбанк", ДОМ. РФ, "АК Барс" — и региональные банки, в том числе "Алтайкапиталбанк" и "Сибсоцбанк". Наличие в списке банков с региональной базой важно для предприятий, работающих за Арктическим кругом и в глубинке Сибири, где связь с центральным офисом часто проходит через одного местного менеджера.

В ВТБ оценивают потенциал программы в 25 млрд рублей к концу текущего года.

"Сегодня доступ к финансированию для многих компаний является ключевым условием сохранения устойчивости бизнеса. Рассчитываем, что до конца года сможем предоставить бизнесу порядка 25 млрд рублей в рамках новой программы Корпорации МСП. Это позволит предприятиям реализовать новые контракты, поддержать деловую активность в текущих экономических условиях", — отметил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса, старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

Зачем это нужно бизнесу прямо сейчас

Программа стартует на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Рыночные кредиты под оборотные нужды стоят дорого, а у компаний — производственных, логистических, туристических — деньги нужны каждый день: зарплаты, топливо, запчасти, материалы не ждут снижения ставки. Лимит в 2 млрд рублей на заемщика по всем направлениям программы позволяет крупным МСП-предприятиям закрыть существенную часть потребности в рабочем капитале за счет бюджетной субсидии процентной ставки.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли предоставлять залог?

Условия обеспечения определяет конкретный банк-участник. Программа гарантирует только ставку, требования к залоговому покрытию остаются по стандартам банка.

Может ли участвовать индивидуальный предприниматель?

Да, если ИП зарегистрирован как субъект МСП и ведет деятельность в перечне приоритетных отраслей.

Как подать заявку?

Напрямую в любом из банков-участников. Перечень банков публикуется на сайте Корпорации МСП и обновляется по мере присоединения новых организаций.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Экономика и бизнес
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Популярное
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба

Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.

После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Последние материалы
Деньги больше не завлекают: рынок стройки заставил работодателей резко поднять планку
Деньги в обход рыночного ценника: решение в корне изменило доступ МСП к оборотным средствам
Пожилые люди оказались в заложниках: проверка в Сосновоборске выявила угрозу массовых жертв
Стихия открыла свой счет: паводок в Башкирии заставил эвакуировать жителей трех деревень
Отдых с опасным продолжением: количество заболевших на базе Ставрополья выросло до 97 человек
Кошелек почувствует неладное: выбор августа для летних поездок обернется финансовыми потерями
Деньги Москвы сработали: жители села Фрунзе в Крыму получили доступ к жизненно важному ресурсу
Простор остался в прошлом: московские новостройки бизнес-класса лишились четверти площади
Пустые стены в центре Петербурга: обвал спроса перекроил расстановку сил между бизнесом и владельцами
Невероятно, но факт: массовые заземления Airbus A220 привели к неожиданному финалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.