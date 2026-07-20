Деньги в обход рыночного ценника: решение в корне изменило доступ МСП к оборотным средствам

Российские банки начали выдавать оборотные кредиты малому и среднему бизнесу по ставке "ключ плюс 3%". Программу запустили Корпорация МСП, Минэкономразвития и Банк России. На поддержку выделено более 150 млрд рублей до конца 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

Параметр Условия Ставка Ключевая ставка Банка России + 3% годовых Срок кредита 1 год Сумма одной сделки От 500 тыс. до 500 млн рублей Лимит на одного заемщика Не более 2 млрд рублей по всем направлениям программы Общий лимит программы Более 150 млрд рублей до конца 2026 года

Кто может получить кредит

Поддержка доступна компаниям из приоритетных отраслей:

производство;

туризм;

логистика;

ИТ и научно-техническая деятельность;

отдельные креативные индустрии;

малые технологические компании;

участники региональных проектов по повышению производительности труда.

Деньги можно направить на пополнение оборотных активов: закупку сырья, оплату логистики, выполнение контрактов, покрытие текущих расходов. Инструмент создан по запросу бизнеса, который в условиях высоких ставок теряет доступ к дешевому рабочему капиталу.

Банки-участники

Кредит уже можно оформить в более чем 70 организациях. Среди них крупнейшие федеральные игроки — ВТБ, "Альфа-Банк", ПСБ, "Совкомбанк", ДОМ. РФ, "АК Барс" — и региональные банки, в том числе "Алтайкапиталбанк" и "Сибсоцбанк". Наличие в списке банков с региональной базой важно для предприятий, работающих за Арктическим кругом и в глубинке Сибири, где связь с центральным офисом часто проходит через одного местного менеджера.

В ВТБ оценивают потенциал программы в 25 млрд рублей к концу текущего года.

"Сегодня доступ к финансированию для многих компаний является ключевым условием сохранения устойчивости бизнеса. Рассчитываем, что до конца года сможем предоставить бизнесу порядка 25 млрд рублей в рамках новой программы Корпорации МСП. Это позволит предприятиям реализовать новые контракты, поддержать деловую активность в текущих экономических условиях", — отметил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса, старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

Зачем это нужно бизнесу прямо сейчас

Программа стартует на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Рыночные кредиты под оборотные нужды стоят дорого, а у компаний — производственных, логистических, туристических — деньги нужны каждый день: зарплаты, топливо, запчасти, материалы не ждут снижения ставки. Лимит в 2 млрд рублей на заемщика по всем направлениям программы позволяет крупным МСП-предприятиям закрыть существенную часть потребности в рабочем капитале за счет бюджетной субсидии процентной ставки.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли предоставлять залог?

Условия обеспечения определяет конкретный банк-участник. Программа гарантирует только ставку, требования к залоговому покрытию остаются по стандартам банка.

Может ли участвовать индивидуальный предприниматель?

Да, если ИП зарегистрирован как субъект МСП и ведет деятельность в перечне приоритетных отраслей.

Как подать заявку?

Напрямую в любом из банков-участников. Перечень банков публикуется на сайте Корпорации МСП и обновляется по мере присоединения новых организаций.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов