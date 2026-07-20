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Пожилые люди оказались в заложниках: проверка в Сосновоборске выявила угрозу массовых жертв

Россия » Сибирь » Красноярск

Прокуратура Сосновоборска потребовала через суд закрыть частный пансионат "Изумрудный", расположенный в районе "Сибирской Венеции". Проверка показала, что здание не соответствует нормам пожарной безопасности, что создает прямую угрозу жизни постояльцев — в том числе инвалидов и маломобильных пожилых людей.

Физическая терапия: пожилой мужчина делает упражнения с помощником, медсестра с ходунками
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Физическая терапия: пожилой мужчина делает упражнения с помощником, медсестра с ходунками

Инспекторы обнаружили в пансионате полное отсутствие средств защиты от огня. В здании не установили автоматическую систему пожаротушения, не закупили огнетушители и не проложили противопожарный водопровод.

Особую опасность представляют заблокированные двери экстренных выходов и отсутствие аварийного освещения. В случае задымления или пожара люди, ограниченные в передвижении, не смогут самостоятельно покинуть помещения.

"В случае пожара постояльцы не смогли бы самостоятельно выбраться", — сообщили в прокуратуре Сосновоборска.

Надзорное ведомство уже подало иск о приостановке деятельности учреждения. Чтобы исключить риск человеческих жертв до вынесения окончательного решения суда, прокуроры добиваются принятия обеспечительных мер — запрета на использование помещений для размещения людей.

Выявленный дефект Риск для людей
Отсутствие системы пожаротушения и огнетушителей Невозможность локализовать огонь на ранней стадии
Заблокированные экстренные выходы Отсечение путей эвакуации из здания
Нет аварийного освещения Дезориентация людей в темноте и дыму
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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