Пожилые люди оказались в заложниках: проверка в Сосновоборске выявила угрозу массовых жертв

Прокуратура Сосновоборска потребовала через суд закрыть частный пансионат "Изумрудный", расположенный в районе "Сибирской Венеции". Проверка показала, что здание не соответствует нормам пожарной безопасности, что создает прямую угрозу жизни постояльцев — в том числе инвалидов и маломобильных пожилых людей.
Инспекторы обнаружили в пансионате полное отсутствие средств защиты от огня. В здании не установили автоматическую систему пожаротушения, не закупили огнетушители и не проложили противопожарный водопровод.
Особую опасность представляют заблокированные двери экстренных выходов и отсутствие аварийного освещения. В случае задымления или пожара люди, ограниченные в передвижении, не смогут самостоятельно покинуть помещения.
"В случае пожара постояльцы не смогли бы самостоятельно выбраться", — сообщили в прокуратуре Сосновоборска.
Надзорное ведомство уже подало иск о приостановке деятельности учреждения. Чтобы исключить риск человеческих жертв до вынесения окончательного решения суда, прокуроры добиваются принятия обеспечительных мер — запрета на использование помещений для размещения людей.
|Выявленный дефект
|Риск для людей
|Отсутствие системы пожаротушения и огнетушителей
|Невозможность локализовать огонь на ранней стадии
|Заблокированные экстренные выходы
|Отсечение путей эвакуации из здания
|Нет аварийного освещения
|Дезориентация людей в темноте и дыму
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