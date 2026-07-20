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Стихия открыла свой счет: паводок в Башкирии заставил эвакуировать жителей трех деревень

Россия » Поволжье » Уфа

В Аскинском районе Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации. Резкий подъем уровня воды привел к подтоплению трех населенных пунктов. По оперативным данным, в эпицентре паводка оказались деревни Уршады, Султанбеково и Чурашево. Стихия отрезала от привычного ритма жизни 140 человек, среди которых 30 детей.

Паводок в жилом районе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Паводок в жилом районе

Масштаб бедствия и эвакуация

Вода зашла во дворы и дома стремительно. В Уршадах и Султанбеково подтоплено по 32 домохозяйства, в Чурашево — 24. Раис республики и местные власти координируют работу спасательных служб в круглосуточном режиме. Как сообщил глава района Динис Юсупов, жителей вывезли заблаговременно, не дожидаясь критических отметок. Людей разместили у родственников и в пунктах временного размещения (ПВР).

"Все жители эвакуированы, погибших и пострадавших нет. Волонтеры уже развернули адресную поддержку: доставляют питьевую воду, продукты и товары первой необходимости на лодках и спецтехнике", — подчеркнул Раис муниципалитета Динис Юсупов.

Пока службы спасения борются с водой, в городах республики решаются другие инфраструктурные задачи. Например, сейчас активно идет подготовка сетей к нагрузкам, чтобы избежать коммунальных аварий в зимний период.

Прогнозы и текущая обстановка

Гидрологическая ситуация в районе неоднородная. Султанбеково остается самой напряженной точкой — там уровень воды продолжает расти. В Уршадах, напротив, зафиксирован спад, что дает надежду на скорое возвращение жителей в свои дома. Спасатели мониторят русла рек, чтобы не допустить новых заторов.

Населенный пункт Статус подтопления
Султанбеково Вода прибывает, режим ожидания
Уршады Снижение уровня воды, начало спада
Чурашево Стабильно, под контролем МЧС

Рост интенсивности природных аномалий заставляет регион быстрее адаптироваться. Это касается и медицины: в Башкирии врачи внедрили экспертный подход, который позволяет действовать на опережение при диагностике сложных заболеваний.

Мнение экспертов о рисках

"Для Аскинского района такие паводки — серьезный вызов инфраструктуре. Сейчас важно не только спасать людей, но и моментально фиксировать ущерб для выплат. В бюджете региона заложены резервные фонды на такие случаи, но логистические цепочки в зоне ЧС требуют особого контроля", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Помимо финансовых рисков, существуют и прямые угрозы безопасности на местах. Природные катаклизмы часто обнажают проблемы планирования территорий.

"Северные районы республики традиционно подвержены гидрологическим рискам из-за рельефа. Введение режима ЧС позволяет использовать федеральные ресурсы и упростить взаимодействие ведомств. Главная задача сейчас — предотвратить перемыв дорог, чтобы населенные пункты не остались в полной блокаде", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Даже в условиях ЧС развитие республики не останавливается. В Уфе, например, продолжают осваивать новые территории, создавая современную среду для горожан на месте пустырей.

Ответы на популярные вопросы

Что дает режим ЧС жителям?

Это юридическое основание для получения выплат за утраченное имущество и компенсаций, а также для мобилизации спецтехники из других районов.

Где сейчас находятся эвакуированные?

Большая часть размещена у родственников, для остальных работают пункты временного размещения с горячим питанием и медицинской помощью.

Как обеспечивается связь с пострадавшими деревнями?

На местах дежурят спасатели на плавсредствах, волонтеры обеспечивают доставку самого необходимого по заявкам жителей.

Когда вода полностью уйдет?

Прогнозы зависят от осадков в верховьях рек, однако в Уршадах уже зафиксирована положительная динамика к снижению уровня.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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