В Аскинском районе Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации. Резкий подъем уровня воды привел к подтоплению трех населенных пунктов. По оперативным данным, в эпицентре паводка оказались деревни Уршады, Султанбеково и Чурашево. Стихия отрезала от привычного ритма жизни 140 человек, среди которых 30 детей.
Вода зашла во дворы и дома стремительно. В Уршадах и Султанбеково подтоплено по 32 домохозяйства, в Чурашево — 24. Раис республики и местные власти координируют работу спасательных служб в круглосуточном режиме. Как сообщил глава района Динис Юсупов, жителей вывезли заблаговременно, не дожидаясь критических отметок. Людей разместили у родственников и в пунктах временного размещения (ПВР).
"Все жители эвакуированы, погибших и пострадавших нет. Волонтеры уже развернули адресную поддержку: доставляют питьевую воду, продукты и товары первой необходимости на лодках и спецтехнике", — подчеркнул Раис муниципалитета Динис Юсупов.
Пока службы спасения борются с водой, в городах республики решаются другие инфраструктурные задачи. Например, сейчас активно идет подготовка сетей к нагрузкам, чтобы избежать коммунальных аварий в зимний период.
Гидрологическая ситуация в районе неоднородная. Султанбеково остается самой напряженной точкой — там уровень воды продолжает расти. В Уршадах, напротив, зафиксирован спад, что дает надежду на скорое возвращение жителей в свои дома. Спасатели мониторят русла рек, чтобы не допустить новых заторов.
|Населенный пункт
|Статус подтопления
|Султанбеково
|Вода прибывает, режим ожидания
|Уршады
|Снижение уровня воды, начало спада
|Чурашево
|Стабильно, под контролем МЧС
Рост интенсивности природных аномалий заставляет регион быстрее адаптироваться. Это касается и медицины: в Башкирии врачи внедрили экспертный подход, который позволяет действовать на опережение при диагностике сложных заболеваний.
"Для Аскинского района такие паводки — серьезный вызов инфраструктуре. Сейчас важно не только спасать людей, но и моментально фиксировать ущерб для выплат. В бюджете региона заложены резервные фонды на такие случаи, но логистические цепочки в зоне ЧС требуют особого контроля", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Помимо финансовых рисков, существуют и прямые угрозы безопасности на местах. Природные катаклизмы часто обнажают проблемы планирования территорий.
"Северные районы республики традиционно подвержены гидрологическим рискам из-за рельефа. Введение режима ЧС позволяет использовать федеральные ресурсы и упростить взаимодействие ведомств. Главная задача сейчас — предотвратить перемыв дорог, чтобы населенные пункты не остались в полной блокаде", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Даже в условиях ЧС развитие республики не останавливается. В Уфе, например, продолжают осваивать новые территории, создавая современную среду для горожан на месте пустырей.
Это юридическое основание для получения выплат за утраченное имущество и компенсаций, а также для мобилизации спецтехники из других районов.
Большая часть размещена у родственников, для остальных работают пункты временного размещения с горячим питанием и медицинской помощью.
На местах дежурят спасатели на плавсредствах, волонтеры обеспечивают доставку самого необходимого по заявкам жителей.
Прогнозы зависят от осадков в верховьях рек, однако в Уршадах уже зафиксирована положительная динамика к снижению уровня.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.