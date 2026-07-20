Отдых с опасным продолжением: количество заболевших на базе Ставрополья выросло до 97 человек

Число пострадавших на базе отдыха в Новоселицком районе Ставропольского края резко возросло: медицинская помощь потребовалась уже 97 человекам. Вспышка инфекции затронула не только туристов, приехавших на отдых, но и персонал комплекса. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов, так как первичные анализы подтвердили наличие опасного возбудителя в пищеблоке и на территории объекта.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ скорая помощь

Масштаб происшествия и состояние пациентов

По последним данным краевого управления Следственного комитета, география обращений за медицинской помощью расширилась. Среди 97 пострадавших — 84 гостя базы и 13 сотрудников самого комплекса. Пациенты начали поступать в больницы не только Ставрополья, но и соседних республик, куда часть отдыхающих успела уехать до проявления первых острых симптомов. Врачи диагностируют у поступивших острый инфекционный гастроэнтерит, который сопровождается резким скачком температуры и критическим обезвоживанием.

"При массовом поступлении пациентов с острым гастроэнтеритом главная задача медиков — купировать интоксикацию и восстановить водно-солевой баланс. Инфекция на объектах отдыха часто распространяется молниеносно из-за общих зон питания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Специалисты отмечают, что подобные инциденты часто связаны с нарушениями санитарного режима на кухнях. .

Источник заражения и ход расследования

Следователи уже установили причину недомогания — виновником стала сальмонелла. Бактерии были обнаружены непосредственно на территории базы отдыха. Это подтверждает версию о том, что заражение произошло через продукты питания или общую посуду. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Масштаб ЧП заставил вмешаться федеральный центр: расследование взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

"Сальмонеллез крайне коварен, так как возбудитель может долго сохраняться в продуктах, не меняя их вкуса и запаха. Вспышка сразу у почти сотни человек говорит о серьезном обсеменении готовых блюд на пищеблоке", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Данный случай стал одним из самых массовых за последнее время в регионе. Параллельно с работой медиков, надзорные органы проверяют другие объекты, так как своевременная госпитализация при отравлении является решающим фактором для предотвращения летальных исходов. Пока идет следствие, деятельность базы приостановлена для полной дезинфекции.

Меры предосторожности при массовых отравлениях

Ситуация осложняется тем, что первые признаки болезни появились не у всех одновременно. Часть сотрудников базы продолжала работать, уже являясь носителями инфекции, что только увеличило число пострадавших. Эпидемиологи напоминают: при появлении высокой температуры и болей в животе необходимо немедленно прекратить любые контакты и вызвать врача.

"В условиях вспышки важно изолировать очаг. Если инфекцию нашли даже у персонала, значит, система контроля на предприятии полностью провалилась. Опасность в том, что сальмонелла может вызвать тяжелые осложнения вплоть до сепсиса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Фактор Детали происшествия на Ставрополье Общее число пострадавших 97 человек (84 туриста и 13 сотрудников) Установленный возбудитель Бактерия сальмонелла Основные симптомы Высокая температура, признаки гастроэнтерита Статус расследования Возбуждено уголовное дело, контроль СК РФ

Ответы на популярные вопросы о вспышке инфекции

Кто именно пострадал при инциденте на базе отдыха?

Среди заболевших оказались 84 гостя, выбравших Ставрополье для отдыха, и 13 человек из числа обслуживающего персонала комплекса.

Каков официальный диагноз пострадавших?

Медики поставили предварительный диагноз "острый гастроэнтерит инфекционный", вызванный заражением сальмонеллой.

Где именно был обнаружен источник инфекции?

Специалисты Роспотребнадзора и следователи выявили возбудитель непосредственно на территории и в помещениях базы отдыха.

Какие меры приняты правоохранительными органами?

Следственный комитет возбудил уголовное дело, по которому проводятся экспертизы; ситуацию лично курирует глава ведомства Александр Бастрыкин.

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