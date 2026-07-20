Деньги Москвы сработали: жители села Фрунзе в Крыму получили доступ к жизненно важному ресурсу

В селе Фрунзе Первомайского района Республики Крым завершили строительство газораспределительных сетей. Поселили 10,5 километра уличных трубопроводов — теперь местные жители могут подключать свои дома к "синему топливу".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер регулирует вентиль на замерзшей трубе на промышленном заводе зимой

Работы профинансировал бюджет Москвы: на газификацию Фрунзе выделили 57,5 миллиона рублей. Средства перечислены в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.

Параллельно в районе подходят к финишу работы в сёлах Октябрьское и Степное — там тоже прокладывают газопроводы.