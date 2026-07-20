Полотно просто перестало держать: реконструкция трассы Орск — Башкортостан определит темпы трафика

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о ходе ремонта трассы Орск — граница Республики Башкортостан. Дорожники выполнили четверть от запланированного объёма работ. В этом году участок отремонтируют в три раза шире первоначального плана — всего приведут в нормативное состояние 15 километров.
Работы идут на отрезке с 70 по 75 километр от границы с Башкортостаном. Подрядчик уже укладывает верхний слой асфальта. Движение временно переведено на объездную дорогу, проложенную рядом.
Трасса Орск — граница Башкортостана входит в региональную опорную сеть и служит основным транзитным путем из восточного Оренбуржья в соседний регион. Дорогу построили почти 50 лет назад — она не рассчитана на современный тяжеловесной трафик. Нагрузка на полотно превышает проектную, что привело к быстрому износу.
После завершения ремонта несущая способность покрытия вырастет до 11,5 тонн. Это критически важный параметр для большегрузов, которые составляют основной поток на этом направлении.
На объекте проводят полную реконструкцию: полностью заменяют все слои дорожной одежды, укрепляют обочины, меняют водопропускные трубы, устанавливают новые дорожные знаки и барьерные ограждения. Также обустроят примыкания второстепенных дорог.
Инициатива ремонта поступила на прямую линию губернатора. Решение о расширении участка до 15 километров и выделении финансирования принято в конце прошлого года.
|Показатель
|Значение
|Длина ремонтируемого участка
|15 км
|Текущая готовность
|25%
|Ненесущая способность после ремонта
|11,5 т
|Возраст дорожного полотна
|около 50 лет
|План по области в 2026 г. (нацпроект "Инфраструктура для жизни")
|242 км
Всего в 2026 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Оренбургской области планируют привести в норматив 242 километра региональных и местных дорог. Трасса Орск — Башкортостан является одним из приоритетных объектов текущего сезона.
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