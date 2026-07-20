Полотно просто перестало держать: реконструкция трассы Орск — Башкортостан определит темпы трафика

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о ходе ремонта трассы Орск — граница Республики Башкортостан. Дорожники выполнили четверть от запланированного объёма работ. В этом году участок отремонтируют в три раза шире первоначального плана — всего приведут в нормативное состояние 15 километров.

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Работы идут на отрезке с 70 по 75 километр от границы с Башкортостаном. Подрядчик уже укладывает верхний слой асфальта. Движение временно переведено на объездную дорогу, проложенную рядом.

Зачем нужен ремонт

Трасса Орск — граница Башкортостана входит в региональную опорную сеть и служит основным транзитным путем из восточного Оренбуржья в соседний регион. Дорогу построили почти 50 лет назад — она не рассчитана на современный тяжеловесной трафик. Нагрузка на полотно превышает проектную, что привело к быстрому износу.

После завершения ремонта несущая способность покрытия вырастет до 11,5 тонн. Это критически важный параметр для большегрузов, которые составляют основной поток на этом направлении.

Как проходят работы

На объекте проводят полную реконструкцию: полностью заменяют все слои дорожной одежды, укрепляют обочины, меняют водопропускные трубы, устанавливают новые дорожные знаки и барьерные ограждения. Также обустроят примыкания второстепенных дорог.

Инициатива ремонта поступила на прямую линию губернатора. Решение о расширении участка до 15 километров и выделении финансирования принято в конце прошлого года.

Показатель Значение Длина ремонтируемого участка 15 км Текущая готовность 25% Ненесущая способность после ремонта 11,5 т Возраст дорожного полотна около 50 лет План по области в 2026 г. (нацпроект "Инфраструктура для жизни") 242 км

Всего в 2026 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Оренбургской области планируют привести в норматив 242 километра региональных и местных дорог. Трасса Орск — Башкортостан является одним из приоритетных объектов текущего сезона.

Экспертная проверка: эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова