В Амурской области вступили в силу правила подачи документов на медвежью охоту

В Амурской области с 20 июля принимают заявки на получение разрешений на добычу бурых медведей в общедоступных угодьях.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бурый медведь с медвежатами

Охотникам отвели 30 дней в период с 1 августа по 31 декабря. Сроки и правила добычи определили в региональном управлении по охране животного мира.

Подать документы можно тремя способами:

лично в управлении;

почтой (с уведомлением и описанием вложения);

через портал госуслуг.