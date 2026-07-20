В Амурской области вступили в силу правила подачи документов на медвежью охоту

В Амурской области с 20 июля принимают заявки на получение разрешений на добычу бурых медведей в общедоступных угодьях.
Охотникам отвели 30 дней в период с 1 августа по 31 декабря. Сроки и правила добычи определили в региональном управлении по охране животного мира.
Подать документы можно тремя способами:
|Параметр
|Детали
|Срок приема заявок
|с 20 июля
|Период охоты
|1 августа — 31 декабря
|Продолжительность сезона
|30 дней
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