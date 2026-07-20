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Бизнес-подход в мэрии: новая вице-мэр Владимира перехватила контроль над инвестициями города

Россия » Центр » Владимир

В администрации Владимира сменился вице-мэр по экономике. На должность с 20 июля назначена Алла Синицына. Предшественник Илья Букалов ушёл в отставку по соглашению сторон ещё 13 июля, но официально об этом стало известно только спустя неделю.

Владимирская область
Фото: commons.wikimedia.org by BKDRF, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимирская область

Новая вице-мэр будет курировать вопросы экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка, туризма и муниципального заказа. Это ключевой блок для городского бюджета и деловой среды регионального центра.

Кто такая Алла Синицына

Родная владимирка, 1987 года рождения. Образование — финансово-экономическое (Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит").

Трудовой стаж начался в 2006 году на заводе "Автоприбор". Далее — работа в коммерческих структурах и государственных учреждениях города. В ноябре прошлого года Синицыну включили в реестр резидентов владимирского отделения "Опоры России". Тогда её характеризовали как специалиста, способного находить финансовые решения для нестандартных бизнес-задач.

В открытом доступе на сайте мэрии в разделе "Состав и структура" информации о новом вице-мэре пока нет — данные обновят в рабочем порядке.

Что ждёт новую вице-мэр

Портфель напрямую связан с доходами города и комфортом предпринимателей. Владимир ставит задачи по притоку инвестиций, поддержке малых и средних предприятий, развитию туристической инфраструктуры и качественному выполнению муниципального заказа. Преемник наследует текущие проекты и ожидает новых — в том числе в рамках национальных проектов и федеральных программ поддержки регионов.

Опыт работы в коммерческом секторе и понимание "цифр" — формальный плюс. Главный же критерий эффективности будет виден в динамике налоговых поступлений, количестве новых рабочих мест и решённых проблемах бизнеса на местах.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий
Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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