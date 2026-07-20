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Телефонный террор в Курской области: привычный разговор привел к фатальному раскрытию кодов доступа

Россия » Центр » Курск

В Курской области зафиксирована новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники прикрываются сотрудниками Социального фонда России. Под предлогом перерасчёта пенсии, записи в клиентскую службу или оформления внеочередной санаторной путевки они пытаются выучить у потенциальных жертв коды из СМС и мессенджеров либо пароли от личных кабинетов на "Госуслугах". Ещё один повод для звонка — якобы "сверка данных для начисления пособий".

Пересчёт пенсии
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пересчёт пенсии

Об этом предупреждает пресс-служба Отделения СФР по Курской области. В ведомстве подчёркивают: настоящие сотрудники фонда никогда не просят называть коды подтверждения или пароли по телефону.

"Отделение Социального фонда России по Курской области настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение", — говорится в обращении пресс-службы.

Для легальных консультаций по вопросам, требующим передачи персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные сведения), СФР указывает официальные каналы:

  • клиентская служба Отделения СФР по Курской области;
  • электронная приёмная на сайте фонда;
  • обращение через портал "Госуслуги";
  • единый контакт-центр: 8-800-100-00-00 (звонок бесплатный).

В фонде напоминают: любой запрос кодов доступа или паролей — признак мошенничества. Легальные действия с пенсией, пособиями или санаторно-курортным лечением оформляются только через официальные каналы СФР или МФЦ.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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