Телефонный террор в Курской области: привычный разговор привел к фатальному раскрытию кодов доступа

В Курской области зафиксирована новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники прикрываются сотрудниками Социального фонда России. Под предлогом перерасчёта пенсии, записи в клиентскую службу или оформления внеочередной санаторной путевки они пытаются выучить у потенциальных жертв коды из СМС и мессенджеров либо пароли от личных кабинетов на "Госуслугах". Ещё один повод для звонка — якобы "сверка данных для начисления пособий".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пересчёт пенсии

Об этом предупреждает пресс-служба Отделения СФР по Курской области. В ведомстве подчёркивают: настоящие сотрудники фонда никогда не просят называть коды подтверждения или пароли по телефону.

"Отделение Социального фонда России по Курской области настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение", — говорится в обращении пресс-службы.

Для легальных консультаций по вопросам, требующим передачи персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные сведения), СФР указывает официальные каналы:

клиентская служба Отделения СФР по Курской области;

электронная приёмная на сайте фонда;

обращение через портал "Госуслуги";

единый контакт-центр: 8-800-100-00-00 (звонок бесплатный).

В фонде напоминают: любой запрос кодов доступа или паролей — признак мошенничества. Легальные действия с пенсией, пособиями или санаторно-курортным лечением оформляются только через официальные каналы СФР или МФЦ.